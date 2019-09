A meno di un mese dall’alluvione del 22 agosto, a Barge torna transitabile via Assarti, crollata a causa della furia dell’acqua (FOTO)

Viabilità ripristinata in via Assarti

A meno di un mese dal violento nubifragio del 22 agosto, a Barge è stata riaperta al traffico via Assarti.

Qui, pochi metri a valle dell’incrocio con via Colombaro, all’altezza del civico numero 15, la furia dell’acqua aveva provocato un gravissimo cedimento della sede stradale, in prossimità di un rio minore. La corrente del Rivo Chialvetta, infatti, si era rivelata troppo ingrossata per essere smaltita dal condotto posizionato sotto il livello della strada comunale.

L’acqua aveva continuato ad erodere terra, sino a portare al crollo della strada. Quella di via Assarti è stata senza ombra di dubbio tra le maggiori criticità registrate nell’emergenza maltempo di agosto.

Qui, già nella giornata successiva all’evento meteorologico avverso, era giunto in sopralluogo il governatore del Piemonte Alberto Cirio, insieme al vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e al consigliere regionale Paolo Demarchi.

Successivamente (era il 12 settembre) anche il senatore Mino Taricco si è recato – sempre a Barge - sui luoghi maggiormente colpiti dal nubifragio. Mentre i primi interventi, in fase di emergenza, sono stati svolti dalle maestranze comunali con fondi propri del Comune, non lo stesso si è potuto fare su via Assarti.

Qui, i lavori di “rifacimento attraversamento e realizzazione scogliere” sono stati appaltati all’Agrigarden srl che, a sua volta, ha appaltato le opere alla Costrade srl, che è entrata in azione il 16 settembre.

Supera i 76mila il costo totale dell’intervento, progettato all’ingegner Cristiano Savoretto, dell’Ufficio tecnico comunale e dall’ingegner Valter Ripamonti, che nel Saluzzese, ad esempio, ha già curato lo studio e la progettazione dei due guadi realizzati a Sanfront dopo l’alluvione del 2016.

Sono stati posizionati dei condotti quadrati per l’attraversamento del rio, coperti poi con terriccio, in attesa di asfaltatura. I lavori proseguono, con il completamento delle opere accessorie e complementari.

IL SOPRALLUOGO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il 16 settembre, frattanto, a Barge si è tenuto il sopralluogo congiunto tra funzionari del Dipartimento di Protezione Civile provenienti da Roma e i funzionari della Regione Piemonte (settori Tecnico decentrato di Cuneo e Pronto intervento di Torino) che, accompagnati dall’assessore Elio Trecco, hanno visto da vicino sia gli interventi avviati di primo soccorso sia gli interventi di somma urgenza da avviare con celerità in seguito all’evento calamitoso.

Si è trattato di un passaggio necessario, in seguito alla richiesta del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio (firmata proprio a Barge), ai fini della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del presidente del Consiglio dei ministri.

DANNI PER 1MILIONE e 700MILA EURO

1milione e 860mila euro di danni.

A tanto ammonta la stima calcolata dall’Ufficio tecnico comunale. Di questi, sono stati chiesti fondi per 1milione e 481mila euro. I restanti 379mila euro verranno invece coperti con i fondi Ato.

Tra i danni più ingenti, il ripristino della viabilità in via Gabiola, Montebracco, San Giuliano, Lungaserra, Cà Bianca, Termine e Fiorita (244mila euro), il ripristino della viabilità vicinale in via Combe, Castello, Broardi San Martino, Madonna della Rocca, Gorge inferiori, Raviolo, Traversa Torre Moccia, Assarti, Brunetta, San Quirico, Capoloira, Vigne di Spagna, Broardi Torriana, Pelata, Comba Beltramone, Bricco Margaria, Molini, Paruà, Moiassola e Vottero (244 mila euro), il rifacimento dell’attraversamento di via Assarti con la scogliera a valle (122mila euro) e il ripristino della sicurezza della viabilitàin via Lungaserra, lungo il Rivo camlin (103mila euro).

Occorrerà poi intervenire anche su Torrente Infernotto, con il ripristino della funzionalità della soglia stabilizzatrice a valle del ponte sulla strada provinciale 27 (54mila euro) e sul Torrente Ghiandone, con diversi interventi per un totale di 201mila euro.