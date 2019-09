A processo per aver staccato con un morso un pezzo di orecchio ad un altro detenuto

La discussione era nata a causa di una bomboletta del gas, contesa fra due detenuti nel carcere di Cuneo. Secondo la ricostruzione della Procura, M.R., 37 anni originario della Repubblica Ceca, aveva aggredito un ventenne di nazionalità marocchina, afferrandolo per il collo.

Così immobilizzato, gli avrebbe strappato con un morso un pezzo del padiglione dell’orecchio sinistro.

Oggi in tribunale a Cuneo, dove si sta celebrando il processo a carico di M.R., accusato di lesioni aggravate per fatti risalenti al dicembre 2017, erano stati citati otto testimoni, ma nessuno di loro è comparso davanti al giudice, a parte il consulente tecnico del pm.

Questi ha spiegato che la vittima, dopo aver subito il morso dell’altro detenuto, fu sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica ricostruttiva del padiglione auricolare, dal momento che non era stato possibile riattaccare la porzione. Successivamente, a causa di sopravvenute infezioni, il detenuto riportò uno “sfregio permanente”.

L’udienza è stata rinviata per poter sentire i testimoni che oggi non si sono presentatati e per i quali il giudice ha disposto l’accompagnamento coattivo.