Bra, ragazza investita sulle strisce pedonali in viale Risorgimento

E’ stata ricoverata all’ospedale "San Lazzaro" di Alba per gli accertamenti del caso, ma non sarebbe in condizioni tali da destare preoccupazione la ragazza che nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 settembre, è stata investita da un auto in viale Risorgimento a Bra.



La giovane, classe ’95, di nazionalità tedesca, è stata urtata mentre si trovata sulle strisce pedonali, da un Range Rover condotto da un uomo residente a Cuneo.



Sul posto sono intervenuti l’emergenza sanitaria e gli agenti del Comando Carabinieri di Bra, che hanno compiuto i rilievi del caso e stanno accertando le cause alla base del sinistro.