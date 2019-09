Bra, ruba merce al supermercato e si dà alla fuga: 30enne con precedenti fermato e arrestato dalla Polizia Municipale

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Municipale hanno eseguito un arresto per la rapina impropria commessa ai danni di un supermercato cittadino da un 30enne domiciliato in città, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti.



L'uomo, dopo aver sottratto merce dal centro commerciale per un valore superiore a 100 euro, si è dato alla fuga inseguito dagli addetti del supermercato, usando anche violenza e minacce per sfuggire alla cattura, e procurando lievi lesioni a un addetto del punto vendita.



Intervenute sul posto, in zona Madonna dei Fiori, due pattuglie di pronto intervento della Polizia Municipale hanno fermato il soggetto a poche centinaia di metri di distanza, nella zona delle piscine, provvedendo poi a condurlo in stato di arresto al Comando di via Moffa di Lisio, per la redazione degli atti di rito.



Come disposto dall'Autorità Giudiziaria, il soggetto è stato collocato agli arresti domiciliari; il giorno successivo (lunedì 23 settembre) il 30enne è stato sottoposto a processo per direttissima presso il Tribunale di Asti, dove il Giudice monocratico ha convalidato l'arresto. Lo stesso magistrato si è riservato ulteriori valutazioni prima dell’emissione della sentenza, attesa per il prossimo 10 ottobre.