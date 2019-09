Cuneo: “Costretta a prostituirmi per ripagare il viaggio dalla Nigeria”

Era partita da Benin City, Nigeria, tre anni fa. Dopo aver attraversato il deserto, era arrivata in Libia dove si fermò un mese e mezzo. Fino a quando gli “arabi” che l’avevano fatta sopravvivere in un ghetto, non le dissero che sarebbe partita. Per dove, non lo sapeva nemmeno lei.

E’ il racconto che una giovane nigeriana, ora ospitata in un centro di accoglienza in Toscana, ha fatto in tribunale a Cuneo nel corso del processo che si sta celebrando per favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina contro la trentenne N.I. .

La donna, anche lei originaria della Nigeria, è già stata condannata per sfruttamento della prostituzione. Era rimasta implicata durante l’agosto 2016 nell’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Cuneo che aveva portato alla luce una terribile vicenda legata al meretricio in appartamento. Una delle ragazze, rimasta incinta era stata costretta ad abortire da S.A., la “maman”, condannata in un precedente giudizio a cinque anni di reclusione.

La testimone, che ha voluto deporre nascosta insieme all’interprete nascosta da un paravento per non dover nemmeno incrociare lo sguardo dell’imputata, era arrivata a Lampedusa il 24 luglio 2016. Dall’isola era stata trasferita in un centro di accoglienza ad Albissola Marina, nel Savonese, e da lì era arrivata a Cuneo, dove era andata ad abitare a casa di N.I.

Si era prostituita per circa un mese: “Tutto quello che guadagnavo, circa 3.000 euro mensili, lo davo alla ‘auntie’ (zietta – l’imputata)”. Denaro che doveva ripagare il debito contratto per la fuga dall’Africa, dell’ammontare di circa 29 mila euro.

Prossima udienza l’8 gennaio 2020 anche per la discussione.