Cinque regole di base che non devono mancare in una strategia di marketing

Per fare un buon marketing ci vuole conoscenza, rischio, strategia e pianificazione. Non essendo una vera e propria “scienza esatta” il rischio è quello di dissipare energie e costi in campagne che non vanno a buon fine. Questo si verifica quando la strategia non è accompagnata da una giusta pianificazione e quando non si ha una ottima conoscenza del target a cui queste sono rivolte. Vediamo quindi le cinque regole di base che non devono mai mancare in una strategia di marketing per avere risultati certi e soddisfacenti.

Conoscere il pubblico

La prima regola da cui si fonda un marketing con la “M” maiuscola è il pubblico, ovvero il target. Senza pubblico non esiste tutto il resto. Il target serve ad identificare cosa dire, come dirlo e soprattutto a chi dirlo. Per esempio se un’azienda si occupa di passeggini per bambini dovrà individuare mamme e papà cercando di centrare sia le variabili demografiche che li caratterizzano che i luoghi dove essi si informano e acquistano. Parlare di passeggini ad un pubblico di teenager non ha senso e sarebbe sicuramente controproducente. Purtroppo l’individuazione del target non è così semplice come sembra e richiede molto studio e un’ampia conoscenza dei competitor per fare centro.

Stabilire le risorse e come destinarle

Le risorse non sono solo quelle economiche. Per risorse si intende tutto ciò che occorre a realizzare una campagna di marketing. Tra queste ci sono il personale, i software, le testate giornalistiche, le piattaforme di promozione esterne ecc… Il corretto bilanciamento delle risorse assicura una buona resa e, soprattutto, la possibilità di elaborare una strategia in grado di compensare la spesa sostenuta per metterla in atto. Non a caso i pubblicitari parlano di Ritorno sull’Investimento e fanno riferimento a quanto ammontano le risorse spese rispetto a quelle che sono “entrate” grazie alla campagna.

Individuare un linguaggio e utilizzarlo con coerenza

Il target ed il linguaggio sono direttamente collegati tra loro. Il linguaggio è il tono di voce che si utilizza con il proprio target e deve essere coerente con ciò che l’azienda o il brand offrono. Per esempio se un brand si rivolge a teenager userà colori vispi, toni “accesi” e moderni oltre a collocarsi dove solitamente i teenager sono soliti informarsi. La coerenza è il ponte di collegamento tra il linguaggio e il target. Per capirci meglio faremo un esempio di incoerenza: il green-whashing. Le aziende che si dimostrano sensibili all’ecologia proponendo campagne green sono lodevoli ma se queste poi producono i loro prodotti senza rispettare l’ambiente siamo di fronte ad una presa di posizione ecologica di facciata. Questo può indispettire le persone al punto da scaturire in forme di boicottaggio e critica molto dura, soprattutto ai tempi dei social network.

Essere aggiornati su cosa succede nel mondo

Essere aggiornati su cosa succede nel mondo significa essere al passo con gli eventi. A cosa serve questo nel marketing? Ad avere una lettura sempre attuale della società e, nello specifico, del target di riferimento. Per “essere aggiornati” intendiamo possedere un’intelligenza emotiva e contestuale capace di interpretare il sentiment dell’opinione pubblica e di saperlo utilizzare per rendere il brand leader di una particolare questione e, quindi, influencer.

Scegliere bene i migliori canali di promozione