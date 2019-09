Grande successo per il pranzo delle eccellenze piemontesi alle Fattorie Fiandino

Domenica 22 settembre si è svolto presso le Fattorie Fiandino il “pranzo delle eccellenze piemontesi”, un evento fortemente voluto dall’azienda di Villafalletto anche per il suo intento benefico.

Infatti, l’intero ricavato è stato devoluto alla sezione di Cuneo della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) che utilizzerà i 3.500 euro raccolti grazie alla generosità dei partecipanti per attività di sostegno sul territorio ai malati e alle loro famiglie. Il menù, pensato e realizzato dallo chef pinerolese Francesco Nusdeo e dal Maestro gelatiere Alessandro Racca, è stato servito all’interno del magazzino di stagionatura delle Fattorie Fiandino, dove riposano 42.000 forme di prezioso Gran Kinara prima di arrivare sulle tavole di tutta Italia.

“Siamo molto soddisfatti - commenta Egidio Fiandino - perché è stata un’occasione unica per aprire la nostra azienda a un vasto pubblico, far visitare le stalle e le linee di produzione, poter offrire ai nostri 130 commensali una location davvero unica per il pranzo”.

Il pranzo è stato anche l’occasione per creare un’importante sinergia tra diverse aziende che lavorano nella nostra Provincia.

“Sono due le cose che mi hanno veramente entusiasmato di questo evento - ci conferma Mario Fiandino - la collaborazione che abbiamo ricevuto dalle aziende partner che ci hanno aiutato fornendoci servizi e prodotti in modo totalmente gratuito e il lavoro di squadra che ci ha permesso di offrire un ottimo contributo alla LILT di Cuneo”.

Le Fattorie Fiandino ringraziano di cuore tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa iniziativa e sperano possa diventare un appuntamento fisso che unisca solidarietà, gusto e partecipazione in un unico momento di gioiosa convivialità.