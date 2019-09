Perché un gadget pubblicitario vale più di mille spot pubblicitari?

Il gadget è un biglietto da visita speciale. Esso offre una resa eccezionale in termini di pubblicità perché attiva in un colpo solo numerosi meccanismi tali per cui le persone diventano immediatamente più aperte e ben disposte verso l’azienda. Si tratta di un regalo semplice che molto spesso è costituito da oggetti quasi “banali” e che tutti noi possediamo già. Ciò che li rende speciali è la personalizzazione che “indossano”, cioè il logo aziendale e i riferimenti o i recapiti e che quindi li trasforma in biglietti da visita “animati”.

Perché sono importanti per le relazioni con i clienti?

In realtà l’argomento è molto più vasto e riguarda l’impatto psicologico che il gadget produce e il tipo di messaggio di marketing che esso veicola. Infatti il gadget è un oggetto comune, un omaggio aziendale, un biglietto da visita e un “touch point” per i nuovi potenziali clienti. Come fa una penna, una chiavetta USB o una t-shirt ad essere tutto questo al tempo stesso? La prima risposta che ci verrebbe da dare riguarda il filone di pensiero che riguarda il cosiddetto neuro-marketing. Tra gli esperti e gli studiosi del settore sembra oramai più che confermata la teoria per cui un regalo rivolto ad un cliente inneschi un irrefrenabile senso di dovere e riconoscenza nei confronti di chi lo ha omaggiato.

Riconoscenza ed apertura nei confronti del brand

Questo senso di riconoscenza è anche interpretato come maggiore apertura delle persone omaggiate dal gadget nei confronti dell’azienda e che si traduce spesso in un acquisto o in una qualche forma di conversione come iscrizione, firma, aderimento ad una causa ecc… Si tratta di una tecnica di marketing che non mira a confondere o manipolare l’utenza ma ad avvicinarla senza farla sentire intimorita dalle miriadi di pubblicità a cui è continuamente sovra-esposta. Essendo una delle tecniche che offre la maggior resa in termini di conversioni è stata trasposta anche al web tramite forme molto interessanti di pubblicità. Si tratta della concessione di periodi di prova gratuiti che danno la possibilità agli utenti di usufruire di un servizio e di decidere se è di loro gradimento. Alcuni mettono in circolazione codici sconto di cui gli utenti sono davvero ghiotti e che li avvicina positivamente ad un brand.

Le teorie del neuro-marketing applicate al gadget

Quanto al senso di riconoscenza, invece, il teorico più famoso è il Dott. Cialdini i cui studi evidenziano come l’omaggio crei nelle persone il senso di “dovere” ad acquistare l’intero prodotto. In verità per il Dott. Cialdini questo senso di dovere si chiama “Regola della Reciprocità” ma il senso del discorso è lo stesso. Questo si verifica per lo più nei supermercati dove abbiamo la possibilità di assaggiare prodotti eno-gastronomici e di essere invogliati all’acquisto. In questo caso entrano in ballo numerose altre variabili come la percezione aumentata del gusto, l’affidabilità dell’ambiente e, dove presente, il sorriso invitante della Promoter che stuzzica le nostre papille gustative. Sebbene abbiamo sviscerato esempi molto diversi tra loro il discorso resta invariato: regalare qualcosa si traduce spesso in un ritorno positivo per l’azienda così come avviene per le relazioni personali.

Gli altri vantaggi dei gadget personalizzati