Salute: ecco come riconoscere una prostata infiammata

La ghiandola prostatica si occupa della produzione di alcuni degli elementi necessari al nutrimento degli spermatozoi nel maschio. Situata a pochi centimetri di distanza dal retto e dall’ano, presenta una forma piramidale e si divide in quattro macro-zone: la zona transizionale, la zona centrale, la zona periferica e lo stroma fibromuscolare anteriore. Una percentuale che oscilla tra il 2 ed il 10% degli uomini, soprattutto di età adulta, si trova ad avere a che fare con una o più patologie legate alla ghiandola prostatica: tutte le patologie che interessino questo particolare organo possono essere indicate col nome di prostatite. Per riuscire a riconoscere una prostata infiammata è innanzitutto fondamentale conoscere quali sono i principali tipi di prostatite ; le cause che possono provocarli; i sintomi grazie a cui riconoscerli per tempo e, ultimo ma non meno importante, alcuni rimedi particolarmente efficaci per combatterli nel migliore modo possibile.

CLASSIFICAZIONI DI PROSTATITE

Iniziamo proprio dalla patologia, classificando le principali categorie in cui è stata suddivisa la prostatite dal National Institute of Health nel 1999. La forma più grave e rara di prostatite che possa colpire un soggetto è la cosiddetta prostatite batterica acuta, anche nota con l’acronimo PBA. In caso di PBA i batteri giungono dalle urine alla prostata (anche se, in alternativa, possono risalire l’uretra o attraversare la parete rettale) ed i sintomi sono particolarmente forti e dolorosi: si va dalla difficoltà durante la minzione alla presenza di sangue al suo interno, passando per fasi di febbre molto alta. Più graduale e meno grave della PBA è la PBC, acronimo che sta per prostatite batterica cronica: una patologia che può sopraggiungere per cause non ancora totalmente conosciute, e che può persistere anche per più di tre mesi. Dopodiché le diverse tipologie di prostatite cronica non batterica: il primo tipo è noto col nome di “sindrome da dolore pelvico cronico infiammatorio” ed è caratterizzata dal numero molto elevato di leucociti presenti all’interno di sperma o urine; la seconda è nota col nome di “sindrome da dolore pelvico cronico non infiammatorio” ed in questo caso il numero di leucociti è al contrario troppo basso. Infine la prostatite asintomatica infiammatoria che, come è facile intuire già dal nome, non presenta alcun tipo di sintomo: si tratta infatti di un’infiammazione che viene diagnosticata dopo analisi specifiche di sperma o liquido prostatico e viene segnalata dalla presenza di globuli bianchi.



COME SCOPRIRE LA PROSTATITE

Parlando di diagnosi, resta da capire quali siano i metodi più rapidi per scoprire se si è affetti da prostatite. Metodi a cui ricorrere qualora si incappi in uno dei sintomi di cui sopra o anche se ci si trovi a provare un parziale senso di svuotamento o se ci si trovi a soffrire di aumento della frequenza minzionale, di dolori all’interno coscia, ai testicoli e/o all’ano. In questi casi esistono 5 esami specifici a cui sottoporsi, tra cui innanzitutto l’esame delle urine, l’urinocoltura ed il tampone uretrale, tre diverse tipologie di analisi pensate per individuare specifici batteri più o meno nocivi. Dopodiché la spermiocoltura, un esame effettuato direttamente sul liquido seminale e/o una classica ecografia, da fare per venire a conoscenza delle dimensioni della propria prostata (dimensioni particolarmente importanti sono spesso sintomo di infiammazione in corso).

RIMEDI PER LA PROSTATITE



Veniamo ora ad alcuni dei rimedi naturali che è bene conoscere per diminuire il rischio di contrazione di prostatite e per superare al meglio un’eventuale patologia. Stiamo parlando di piccoli cambiamenti che hanno a che fare con lo stile di vita (è altamente sconsigliato consumare alcol e/o sigarette), con l’alimentazione (no al consumo frequente di cibi particolarmente piccanti o speziati) e l’attività fisica: diverse ricerche di base scientifica hanno infatti dimostrato come l’obesità sia un fattore di primaria incidenza sullo sviluppo di cancro alla prostata e come le sintomatologie aumentino in maniera importante quando ci si trova a stare seduti troppo a lungo durante la propria giornata.