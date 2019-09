Boves: in località Fontanelle è tutto pronto per la festa dei Santi Coronati

Nella più popolosa frazione bovesana è tempo dell’antichissima festa dei “Santi Coronati”; un appuntamento fisso per l’intera popolazione e per i tanti commensali che ogni anno vengono ad allietare i loro palati con i prodotti proposti nelle diverse serate culinarie.

Grandi novità e gradite conferme contraddistinguono il programma dei festeggiamenti, organizzato dalla Pro Loco Santi Coronati; la tradizionale manifestazione, si apre quindi, venerdì 4 ottobre alle ore 19,30 con la Gran Polentata, una vera novità per i fontanellesi, alla quale seguiranno le danze occitane con i “QuBa LIBRE TRIO (a partire dalle 21), mentre sabato 5 ottobre alle ore 19,30 verrà riproposta la gustosissima “Gran Bagna Cauda”sotto il tendone in Piazza Giovanni XXIII.

Un ricco menu a base di antipasti e dolci fatti in casa, il tutto condito dalla regina della serata, la piemontesissima Bagna Cauda, accompagnata da buffet di verdure crude e cotte (prenotazioni presso macelleria “Da Davide” e merceria “Chiari di Luna” a Fontanelle o al 3474451003 entro mercoledì 2 ottobre).

Domenica 6 ottobre, ritorna “Sulla via della transumana”, ma questa i protagonisti non saranno i bovini piemontesi, perché verso le ore 11,30 è previsto l’arrivo in piazza dei bergè con le pecore e nel pomeriggio, la dimostrazione della lavorazione del latte con attrezzature antiche, stupirà i tanti spettatori presenti.

Questa prima domenica di festa prevede inoltre, alle 10,30 l’apertura della mostra ortofrutticola e della mostra fotografica mentre, a partire dalle ore 13 si potrà consumare un ottimo pranzo “Un bucun cui bergè” dove non serve la prenotazione, ma non finiscono qui le iniziative, perché alle 15 esibizione della scuola di circo “Fuma che nduma” e giochi per grandi e piccini, mentre alle ore 17, si potrà ammirare il “Rafting delle paperelle di gomma nella Comuna”, seconda edizione.

Durante l’intero pomeriggio domenicale, si potranno ammirare le attrezzature d’epoca, ottimamente custodite e restaurate da Luigi Varrone.

La festa a Fontanelle non finisce con questo primo weekend perché ancor più ricca di iniziative è la settimana successiva; si riprende venerdì 11 ottobre alle ore 20,45, nel salone parrocchiale, la compagnia “I senza libret” di Boves presenterà una divertentissima commedia dal titolo “Coj merlo dij nostri omo”.

Sabato 12 in serata, la festa entra nel vivo anche dal punto di vista religioso con alle 19 la Santa Messa nella cappella di San Lorenzo; finita la celebrazione, a partire dalle ore 20, “ Sina t’la cumpania d’Encurunati” con un ricco menu (prenotazioni presso macelleria “Da Davide” e merceria “Chiari di Luna” o al 3474451003 entro mercoledì 4 ottobre). Durante la cena intrattenimento musicale con “Lino e Antony Live Show- Grande karaoke”.

L’ultimo giorno di festa, domenica 13 ottobre, prevede la riproposizione della Mostra mercato dei Santi Coronati, con esposizione e vendita di prodotti dell’agricoltura, enogastronomici e dell’artigianato locale e alle 10,30 l’apertura di una nuova mostra fotografica e del mercatino dei bambini (iscrizioni entro sabato 12 ottobre presso la merceria Chiari di Luna) mentre elle 14,30, la funzione, benedizione e processione accompagnata dalla Banda Musicale “S. Pellico” di Boves, scandirà il cambio di consegne tra i massari.

Durante l’intero pomeriggio, si potrà ballare a suon di note con il concerto dei “ Cecilia Mon Amour” e dalle ore 17, gustare l’antico sapore dei “mundai”con la grande castagnata.

Per informazioni: consultare il sito della Pro Loco www.santicoronati.com o telefonare al numero 3474451003 (Stefano).