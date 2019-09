Bra, è tutto pronto per Bescurone in festa 2019

Per chi ama stare in compagnia, la buona tavola e l’allegria, abbiamo l’evento che fa per voi. Dal 4 al 7 ottobre, nel quartiere Bescurone di Bra, torna la festa in onore della Beata Vergine del Rosario, alla quale è dedicata la chiesa di viale Industria.

L’appuntamento è realizzato con il patrocinio del Comune di Bra, in collaborazione con il Comitato di Quartiere Bescurone e l’Associazione sportiva dilettantistica Sportgente. Impossibile mancare, perché poi - ahinoi - se ne riparlerà solo tra un anno.

Quindi, keep calm e segnatevi il programma (che è bello ricco).

Venerdì 4 ottobre, rullo di tamburi e applausi per il revival musicale degli anni ‘60, ‘70 ed ‘80 con la “Periferia band” a partire dalle ore 21, presso il Palatenda e con ingresso libero. Sabato 5 ottobre, dalle ore 20, cena a base di antipasto, polenta con salsiccia e spezzatino, formaggi, dolce ed acqua.

La prenotazione è obbligatoria e si può richiedere presso il bar SportGente dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 19, entro il 3 ottobre; costo 15 euro (bambini 12 euro), divertimento e chiacchiere gratis.

Se ancora non vi siete convinti ad abbandonare il divano, l’animazione de “L’ora canonica”, presso il Palatenda, potrebbe farvi cambiare idea.

Non dimenticate domenica 6 ottobre la Santa Messa alle ore 9.30 a cui seguirà l’aperitivo e la Festa dei Popoli con sfilata, accompagnata da musica multietnica, dalle ore 11.15. Alle ore 13 pranzo multietnico aperto a tutti presso il Palatenda con piatto da portare da casa e condividere.

E per i più piccoli? Una maratona di allegria: ore 15 giochi, festa delle torte e castagnata; ore 17.30 estrazione della scatolata.

Visto che lunedì 7 ottobre è la festa liturgica della B.V. del Rosario, dalle ore 11 alle ore 15, è in programma l’Adorazione Eucaristica presso la chiesa del quartiere, punto di riferimento per molti devoti. Alle ore 20.45 ci sarà anche un incontro di spiritualità condotto da don Giorgio Garrone dal titolo: “Beati voi?”. A chiusura della festa, lo spettacolo “Revolution”, presentato dal gruppo “Semplicemente noi”.

Può bastare? E guai a chi dice che a Bra non si fa mai niente. Guai.