Domenica 29 settembre la Croce Bianca Fossano festeggia i suoi 44 anni

È tempo di festa in Croce Bianca a Fossano che organizza per domenica 29 settembre l’annuale festa sociale per quello che è il suo 44° compleanno.

Il programma della giornata prevede, alle ore 10.30, la funzione religiosa presso la chiesa Sant’Antonio Abate di Fossano, alla quale seguirà l’inaugurazione dei nuovi automezzi in dotazione alla Croce Bianca.

Alle 12.30 presso la sede della Croce Bianca Fossano, in piazza della Paglia 3 si svolgerà il momento istituzionale con il saluto alle autorità e alle associazioni intervenute. A seguire verranno consegnati i riconoscimenti ai volontari e il pranzo sociale.

La Croce Bianca Fossano, associata Anpas, può contare su 14 dipendenti, 190 volontari, di cui 63 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 12mila servizi con una percorrenza di circa 520mila chilometri. Effettua servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto dei disabili.

Il parco mezzi è composto da 8 ambulanze, 6 autovetture di cui 3 attrezzate per trasporto disabili, 3 furgoni anch’ essi attrezzati per trasporto disabili, 2 automediche;

“La festa sociale sarà una felice occasione per ringraziare i volontari e i dipendenti per il loro impegno in associazione. Diremo il nostro grazie anche ai famigliari dei volontari per il supporto che mostrano agli impegni richiesti a questi ultimi, per la copertura dei servizi – spiega il presidente della Croce Bianca Fossano Fabrizio Bergese -. Il numero dei volontari è abbastanza stabile, ma l’8 ottobre inizierà un nuovo corso e speriamo che questo contribuisca ad aumentare il numero delle persone coinvolte. La comunità ha bisogni costanti e occorre essere molti per soddisfarli”. Il coinvolgimento della Croce Bianca per eventi e manifestazioni è in costante aumento: “Quest’anno prestiamo servizio a tutte le partite in casa del Fossano Calcio. Praticamente dappertutto nei piani di sicurezza è richiesta un’ambulanza”.

Un aiuto importante per la Croce Bianca Fossano veniva, negli anni passati dal Servizio Civile Volontario che, però, quest’anno non sarà attivato perché non finanziato per una serie di enti tra i quali la Croce Bianca: “Ci auspichiamo che chi di dovere prenda in mano la situazioni e che si torni a finanziare il Servizio Civile per enti come il nostro. Questo mancato finanziamento ci arreca un danno perché diminuisce il numero di risorse sulle quali possiamo contare. Confidiamo che per il prossimo anno possa tornare anche per noi questa opportunità”.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.