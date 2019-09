Fossano: una serata dedicata alla prevenzione cardiovascolare

L’associazione Amici del Cuore di Fossano/Mondovì in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano organizza per il giorno 30 settembre alle ore 21, presso la Chiesa dei Battuti Bianchi in largo Camilla Bonardi, un incontro pubblico dal titolo “La prevenzione cardiovascolare: i benefici dell’attività fisica e i segreti di una corretta amministrazione”.

Interverranno come relatori la dottoressa Anna Comba, dietista; il dottor Sergio Capaldo, veterinario Slow Food; la dottoressa Alessandra Ardizzone, diabetologa dell’ASL CN1; il dottor Giuseppe Romano della associazione Alice; il dottor Giovanni Leonardi dell’ospedale di Fossano; il dottor Luigi Salvatico, psicologo e il dottor Mauro Feola dell’ospedale di Mondovì.