Anche il Popolo della Famiglia di Cuneo presente all'assemblea nazionale 2019

Il Popolo della Famiglia scende in campo contro la liberalizzazione del suicidio assistito e dell’eutanasia, dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale.

“Per i cristiani è l’ora della resistenza, per il Popolo della Famiglia quella della disobbedienza civile”, ha dichiarato Mario Adinolfi, presidente del movimento politico fondato nel 2016 dopo l’esperienza dei due Family Day.

Questa ferma posizione sarà ribadita a partire da venerdì 27 settembre alla 4^ Festa nazionale del partito che si svolgerà fino a domenica 29 presso l’Hi Hotels Selene di Pomezia (Roma). “La Consulta ha depenalizzato l’aiuto al suicidio usando la foglia di fico delle quattro condizioni”, ha sottolineato Adinolfi. “Voglio sapere chi potrà fermare ora Exit da aprire ‘cliniche’ per il suicidio in Italia sul modello svizzero. Cioè a pagamento.

Si apre una pagina orrida e da far west, in cui ci sarà chi si arricchirà sulle sventure degli addolorati”.



Dirigenti e militanti del PDF si confronteranno per tre giorni a Pomezia sul tema “Dov’è l’ultimo porto, da cui non salperemo mai più?”, tratto dal romanzo “Moby Dick” di Herman Melville nel bicentenario della nascita del famoso scrittore statunitense.

Negli stessi giorni, si svolgerà anche l’Assemblea nazionale del Popolo della Famiglia. Il programma prevede per venerdì 27 i saluti del presidente Adinolfi e del coordinatore nazionale Nicola Di Matteo, cui seguiranno una serie di interventi su varie tematiche: lotta ad ogni forma di suicidio assistito, opposizione ad ogni forma di dipendenza, utero in affitto e droghe libere e soprattutto il sostegno alle famiglie con il Reddito di Maternità per combattere l’emergenza denatalità, il Quoziente familiare per far pagare meno tasse a chi ha figli o anziani e disabili a carico e la.conciliazione dei tempi casa-lavoro per favorire l'ingresso delle donne nel.mondo del.lavoro.

Previste anche alcune testimonianze di amministratori locali eletti nelle liste del PDF tra cui l'intervento del vice Sindaco di Centallo Antonio Panero.



Sabato 28 si svolgeranno una decina di workshop tematici: i dirigenti del PDF si interrogheranno sulla linea politica del movimento e sulla sua organizzazione e attività sul territorio, in vista delle prossime tornate elettorali.

Mario Campanella, Coordinatore saluzzese del PdF, presenterà in Assemblea le riflessioni e soprattutto le proposte politiche di tutti i circoli della provincia di Cuneo nella seconda giornata, che si concluderà con la celebrazione della S. Messa, presieduta da mons. Gerald Cadieres. Domenica 29, infine, il presidente Adinolfi presenterà la relazione finale all’Assemblea, che certamente focalizzerà anche le iniziative del movimento contro la liberalizzazione dell’eutanasia. Il PdF intende infatti continuare a ribadire con forza che la vita è un bene non disponibile e che qualsiasi superamento di questo baluardo giuridico aprirà le porte al business sulla pelle dei disperati.



Popolo della Famiglia - Provincia di Cuneo