In Senato Taricco mima l'inciucio tra il centrodestra e la Casellati, che sbotta: "Lei non si permetta, è un maleducato!"

Bagarre al Senato sulla proposta di calendarizzazione di una mozione sul clima. Nella seduta di ieri, 25 settembre 2019, il leghista Roberto Calderoli - richiamando l'Assemblea generale dell'ONU a New York e l'allarme sul ghiacciaio del Monte Bianco - ne ha chiesto l'immediata calendarizzazione.

Richiesta rigettata dalla presidenza del Senato, in quel momento affidata alla senatrice Anna Rossomando, che non ha ravvisato il carattere di sopravvenienza e urgenza.

Ne è nata una discussione dai toni, a tratti accesi, su questioni meramente tecniche di regolamento.

La bagarre vera e propria è scoppiata al momento della richiesta di votazione palese proposta dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, subentrata alla Rossomando.

Dura la presa di posizione del senatore cuneese Mino Taricco che - a microfono spento ma registrato nel resoconto stenografico del Senato - ha urlato: “È assurdo! È una follia! Se si vota, abbandoniamo l'Aula. Si vergogni!”

A far infuriare la presidente Casellati però è stato il gesto di Taricco, che avrebbe mimato una sorta di inciucio tra la presidente e i banchi del centrodestra, urlando “Siete d'accordo”.

Gesto ripreso dalla stessa Casellati che ha risposto per le rime al senatore Taricco: “Lei non si permetta, perché le istituzioni non si offendono mai, qualunque sia la posizione. Lei è un maleducato! Si sieda. Lei può esprimere quello che vuole con educazione. Si sieda. La richiamo all'ordine! Basta! Lei ha offeso! Rispetti le istituzioni come io rispetto lei. Si può essere d'accordo o meno, ma lo si esprime con educazione e con rispetto, come io ho rispettato tutti!

Non le permetto di insinuare niente, ha capito? Non permetto a lei e a nessun altro di insinuare niente! Senatore Marcucci, lei ha visto il gesto del senatore? Io non faccio comunella con nessun altro che con me stessa, ha capito? E non ho niente di cui vergognarmi! Io la invito al rispetto, che è la prima condizione per quest'Aula, delle opinioni di tutti. D'accordo?”

Le scuse dai banchi del Pd sono giunte nell'intervento del senatore capogruppo PD Andrea Marcucci: “Signor presidente, lei non può permettere a un singolo senatore, tanto più se vicepresidente del Senato, di prendere in giro e umiliare la Presidenza, l'Assemblea, il nostro Regolamento.

L'aggravante è che lo ha fatto ridicolizzando - questa è la conseguenza oggettiva - anche il corretto e attento operato del vicepresidente che la rappresentava. Lei, signor presidente, sta creando dei precedenti a favore di chi non vuole permettere a questa Assemblea di lavorare.

Non so se lo sta facendo con coscienza o meno. Se qualcuno dei nostri senatori l'ha offesa, le chiedo scusa a nome di tutti loro. Però, attenzione, signor presidente: lei si sta prestando - probabilmente in maniera involontaria - a un gioco pericoloso per le istituzioni e per la democrazia.

Lo tenga presente”.