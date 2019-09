Legge elettorale, il Piemonte dice sì al referendum

Dopo tre giorni di “maratona” no-stop il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato la proposta della Lega di referendum abrogativo sulla quota proporzionale prevista dall’attuale legge elettorale. Il provvedimento è passato con i 31 voti di tutto il centrodestra, inclusa Forza Italia: centrosinistra e M5S hanno lasciato l’aula.

"La maggioranza piemontese - commenta il capogruppo regionale della Lega Alberto Preioni -si è dimostrata compatta su un tema di assoluto buon senso, che consentirà al popolo italiano di modificare la legge elettorale per evitare i ribaltoni. Un sistema più semplice, sul modello di quanto già avviene per i sindaci: chi ottiene anche solo un voto in più, sarà maggioranza".

"Lunedì prossimo -continua l'esponente del Carroccio - mi recherò insieme al Presidente Stefano Allasia a Roma per depositare il documento con cui richiediamo il referendum”.

A puntare il dito contro il centrosinistra e il M5S il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola e i consiglieri regionali Alessandra Biletta, Franco Graglia e Carlo Riva Vercellotti, con l’accusa di aver tenuto “in ostaggio il Consiglio regionale in questi ultimi tre giorni”. “Hanno scelto -continuano gli azzurri - di salire sulle barricate per difendere l’ingovernabilità del Paese e continuare con i papocchi e inciuci che hanno consegnato l’ennesimo governo composto da forze che hanno perso le elezioni politiche”.

A spingere per il sistema maggioritario era stato il leader del Carroccio Matteo Salvini, dal palco di Pontida. Con il voto di questa sera è stata raggiunta la soglia delle cinque regioni - oltre al Piemonte, il sì era già arrivato da Veneto, Sardegna, Lombardia e Friluli- necessarie per ottenere la consultazione popolare Affinché il referendum abrogativo si tenga nel 2020 è necessario che la richiesta venga inviata alla Corte Costituzionale entro il 30 settembre.