Cambia il medico di base a Carrù: Vittorio Morena succede ad Alfonso Zerega

Dal 1 ottobre 2019 prenderà servizio per ex ambito territoriale di Carrù, Piozzo, Clavesana, Bastia Mondovì, Cigliè, Rocca Cigliè, Magliano Alpi, Rocca De’ Baldi con un’incarico provvisorio di assistenza primaria il dottor Vittorio Morena.

Il medico effettuerà l’ambulatorio nelle seguenti modalità.

Carrù (Via Ospedale, 18 presso i locali del distretto sud-est – 327.9761575): lunedì dalle 15.30 alle 18.30 (su appuntamento); martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (su appuntamento), mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (su appuntamento), giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 (su appuntamento); venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11 (su appuntamento).

Bastia Mondovì (Via Partigiani, 17/a – 327.9761575): martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 (su appuntamento) e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17 (accesso libero).

Si precisa, che tutti gli assistiti residenti nei Comuni sopra citati, in carico al dottor Alfonso Zerega, saranno trasferiti automaticamente in carico al dottor Vittorio Morena, fatta salva la facoltà degli assistiti di esercitare la libertà di scelta nei confronti di altro medico tra quelli disponibili nell’ambito in questione.