A “Creattiva” di Bergamo e “Abilmente” di Vicenza con la Polaris Viaggi

I viaggi aventi come meta le sedi di fiere, rassegne e saloni non hanno mai rappresentato uno dei tasselli fondamentali del pur ampio ventaglio di proposte ed offerte dell’Agenzia Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte e di Revello.

“Questa volta – ci dice il titolare Aldo Bruno – abbiamo invece deciso di dare molto volentieri retta ad un gruppo di associazioni femminili, che ci ha chiesto di farci carico dell’organizzazione di due trasferte in altrettante città del nord-est d’Italia, che nel prossimo mese di ottobre ospiteranno un paio di eventi dedicati alla manualità, al bricolage ed all’hobbistica coniugati al femminile”,

Le due città cui Aldo Bruno (contattabile sempre via whatsapp al numero 333.7121773) fa riferimento sono Bergamo e Vicenza.

La prima ospita, dal 3 al 6 ottobre, “Creattiva”, Fiera Nazionale delle Arti Manuali, dell'Hobbistica, del Modellismo e del Bricolage che nel 2018 ospitò 292 espositori e contò 68mila visitatori e che ogni anno propone un’edizione primaverile ed una autunnale.

Ricamo, dècoupage, ceramica, stencil, miniature, cucina creativa e composizioni floreali fanno parte della grande offerta di idee e prodotti della manifestazione dov'è possibile non solo acquistare i materiali necessari, ma anche ammirare le splendide opere d'arte prodotte in fiera e partecipare a laboratori e corsi organizzati per l'occasione.

Il 6 ottobre, con Polaris Viaggi, si potrà raggiungere la Fiera di Bergamo in comodo bus granturismo e visitarlo: prezzo comprensivo di biglietto di ingresso a “Creattiva”: 36 euro.

La seconda ospita invece, dal 17al 20 ottobre, “Abilmente”, il Salone delle idee creative, che la Polaris Viaggi permetterà di visitare in due giorni - il 19 ed il 20 ottobre – con una spesa 135 euro, comprensivi di pernottamento e due ingressi al Salone.

Sono molte le tecniche che il Salone mette in mostra coinvolgendo le creative, blogger, youtuber e crafter più seguite dalle community italiane: patchwork, cucito creativo, moda fai da te, scrapbooking, découpage, cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto, cake design, garden design, calligrafia, home decor, in un entusiasmante mix creativo che continua ad affascinare migliaia di visitatori. Tra le tendenze che vengono analizzate il riciclo e il riuso, che permette di ottenere quei benefici per l’ambiente e per sé stessi che da sempre la manifestazione racconta: consente non soltanto di risparmiare, ma – ad esempio – di limitare l’accumulo di oggetti inutili, contribuendo a mantenere gli ambienti di casa liberi dal superfluo e, grazie ad attività creative che si possono definire “svuota pensieri”, di aumentare l’autostima e abbassare i livelli di stress.

Per prenotazioni o informazioni, la Polaris Viaggi mette a disposizione due numeri di telefono: oltre a quello del titolare Aldo Bruno, ci sono quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell’agenzia di Revello (0175.257396), aperte dal lunedì al sabato, oltre al suo sempre aggiornato sito internet www.polarisviaggi.it.