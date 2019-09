Ricominciano a Boves le Palestre di teatro con Elisa Dani

A ottobre ricominciano le Palestre di Teatro condotte da Elisa Dani presso l’Atlante dei Suoni di Boves. Sono rivolte ad adulti over 18 (senza limiti di età) e a ragazzi 13/18 anni. La palestra di teatro è un luogo di allenamento e di esercizio che accanto ad una formazione più tecnica (uso della voce,dizione, respirazione, movimento…) approfondisce la sua “ricerca” in un’etica dello STARE: un luogo in cui ci si allena alla consapevolezza di sé e ad occuparsi dell’altro (sia esso pubblico, compagno di scena, personaggio e parte di sè), in cui si lavora ad imparare e poi a dimenticarsi di averlo fatto, per lasciarsi sorprendere, stupire, meravigliarsi dal dire e dal fare. Un luogo in cui dare spazio all’analisi del processo che produce il lavoro creativo.

Corpo, voce, pensiero, scrittura sono a servizio di un progetto collettivo in divenire che avrà il suo momento pubblico al termine degli incontri, come restituzione alla comunità del percorso intrapreso. Ogni anno un tema fa da sfondo al lavoro di allenamento e di consapevolezza individuale e collettiva. La scelta del tema si confronta con la contemporaneità e sarà lo spunto per scrivere, condividere idee e pensieri durante tutto il percorso.

La Palestra per gli adulti si terrà il martedì sera dalle 21 alle 23.30 (inizio 21 ottobre) e quella per ragazzi 13/18 il lunedì dalle 17alle 19 (inizio 22 ottobre) La prima lezione sarà di gratuita di prova ma è obbligatoria l’iscrizione telefonica. Quest’anno la Palestra 13/18 lavorerà sulla Turandot di Giacomo Puccini e il titolo del lavoro sarà una frase di Calaf a Turandot: DIMMI IL MIO NOME. Dilateremo il tempo della ricerca di quel nome, il tempo di quella notte in cui Turandot ha accettato la sfida del Principe Ignoto, per provare a mettere a fuoco il suo NOME. Qual è il NOME, qual’è Il lavoro per arrivare a pronunciarlo, a dirlo quel NOME?

La Palestra over 18 partirà dalla parola CUORE, quindi da un nome comune di cosa che si porta dietro un immaginario collettivo vastissimo, un mondo di significati pregressi, un universo di conoscenze di tutte le scienze umane, ma anche di luoghi comuni, di mondi letterari, filosofici, concettuali vastissimi.

COR CORDIS CORDI: dove vibra la r? Vuole essere un’operazione di lavoro a cuore aperto in cui tirar fuori tutto, svuotarsi di tutto e provare a ri-dire questa parola quando la stanza è vuota partendo da cosa? Da dove si parte per arrivare al cuore? Al “cuore” del pubblico? Il cuore è il centro di una cosa, quindi che cosa ci sta a cuore di dire? Lo spunto di partenza del lavoro, in termini di contenuto sono i racconti di Eric Emmanuel Schimitt “La vendetta del Perdono”. Il cuore è l’organo comunemente definito “dell’amore” così come nella favola di Turandot il nome del Principe Ignoto è Amore. Sembra quindi esserci un nesso tra i temi delle due palestre, “un nesso amoroso” per dar corpo ai percorsi che si svilupperanno. Entrambi i percorsi prevedono due lezioni di prova.

Per informazioni, costi e iscrizioni: Elisa Dani 3347334805 - 0171380102 - undeutrepermarie@yahoo.it