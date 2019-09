Il fior di Loto regala la sua elegante bellezza negli invasi di Cascina Gallina a Ceresole

La famiglia Pelissero (Edoardo, Gianmario, mamma Giuseppina, il cugino Mario e lo zio Giovanni) allevatori di suini e produttori agricoli, avevano rilevato la cascina negli anni '80. I fiori di Loto sarebbero stati importati dal primo proprietario dell'azienda, Enrico Festa, un botanico naturalista appassionato di fiori e piante, che utilizzava la tenuta per rilassarsi di ritorno dai suoi lunghi viaggi.

Gli anni '30 erano un periodo proficuo per il commercio di fiori, tanto da permettere ai conduttori della cascina, di provvedere al costo dell'affitto con la sola resa della vendita dei fiori. Oggi, la famiglia Pellissero fa il possibile per mantenere in buona salute i fiori di Loto, anche se negli ultimi anni le nutrie si nutrono delle radici.