Nuovi arrivi: due cani e un gatto

Il Canile Rifugio Pinco Pallino Club si trova in frazione Cussanio 33 a Fossano.

Il rifugio accoglie principalmente cani ma anche gatti, cavalli e altri animali abbandonati o maltrattati. «Vi ringraziamo e chiediamo a tutti di sostenerci attraverso piccole donazioni in denaro, ma anche pane secco, scatolette per cani e gatti, cappottini, coperte, asciugamani, tappeti, cucce, antiparassitari, medicine, garze, siringhe, alimenti secchi e fioccato per conigli, capre e cavalli, segatura, trucioli e tutto il materiale che possa servire per la costruzione di giacigli».

Oggi presentiamo due nuovi arrivi: Minnesota, Rapido e il micio Bonazzo.

Minnesota è una femmina bianca nera, di taglia medio grande, dolcissima, giovane, sempre in cerca di coccole, buona con tutti!

Rapido è un giovane maschio, tutto nero, splendido, ma purtroppo sappiamo che a volte gli animali di colore nero faticano inspiegabilmente a trovare adozione… speriamo invece di trovare qualcuno che lo trovi bellissimo, buono e giocherellone.

Poi presentiamo anche Bonazzo il micio è stato abbandonato nella nostra colonia ma è sicuramente vissuto in casa: infatti non si trova assolutamente a suo agio e da noi rischia di finire in bocca ad un cane. Cerchiamo quindi una casa per lui, è dolcissimo, già castrato, giovanissimo.

Rifugio Pinco Pallino 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)