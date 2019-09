Caso Parolisi, Anna Mantini non ha dubbi: "Per i killer domestici la sola condotta deve essere quella di rimanere in carcere"

Gentile Direttore,

Mantini (Lega) interviene sulle vicende che stanno animando il dibattito nazionale relativo ai benefici di cui continuano a godere gli autori di femminicidi consumati o tentati: “Intervenga il Parlamento.

Al codice Rosso non può e non deve seguire un semaforo verde per i colpevoli di questi gravissimi delitti. Rischiamo per il futuro una escalation di uscite anticipate dal carcere per buona condotta”La “vicenda Parolisi”, l’uxoricida condannato a 20 anni di reclusione per la macabra uccisione della moglie 8 anni fa, rischia di prevedere l’ennesima tragica beffa ai danni della famiglia della vittima di questo ennesimo caso di femminicidio: la concessione di permessi premio motivati dalla buona condotta in carcere.

La stessa motivazione che ha permesso al tentato omicida della signora Lucia Panigalli – oggetto dell’umiliante intervista realizzata su Rai 1 dal giornalista Bruno Vespa – di poter tornare nella propria casa a poca distanza da dove abita la sua ex che vive sotto scorta.

Il fatto che già due siano le vicende scatenate dalla stessa “falla normativa”, indica che il problema è reale e rischia di aggravarsi ancora di più nel futuro, man mano che i delitti di femminicidio andranno a sentenza e la pena detentiva per i loro autori diventerà esecutiva. Si rischia cioè una escalation, una impennata di uscite anticipate dal carcere per “buona condotta”.

Non è più rinviabile, ormai, un intervento del Parlamento e Governo, dove la coalizione giallorossa mi risulta pulluli e abbondi di campioni e campionesse del femminismo e delle pari opportunità.

Con una specifica modifica di legge, va detto e messo per iscritto, chiaro e cubitale, che per gli “orchi” e i “killer domestici” la sola condotta deve essere quella di restare in carcere! Non esiste buona condotta in chi ha messo fine, o ha cercato di mettere fine alla vita della persona a cui, in passato, aveva dichiarato amore e rispetto.

Su questo punto si deve essere intransigenti: al codice Rosso, la legge del precedente Governo fortemente voluta dalla Lega e che va attuata integralmente e da subito, non può e non deve MAI PIU’ seguire un “semaforo verde” che rimetta in libertà gli autori di delitti così mostruosi e che rappresentano la maggioranza degli omicidi consumati e tentati che si verificano in Italia.

Grazie,

Anna Mantini – Vicepresidente Expoelette, Lega Fossano