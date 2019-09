Settimana Mondiale dell'Allattamento al Seno: incontro/confronto all'ospedale di Alba

In occasione della Settimana Mondiale dell'Allattamento al Seno (che avrà luogo dall’1 al 7 ottobre), il Dipartimento Materno Infantile dell’A.S.L. CN2 di Alba e Bra ha organizzato un momento d’incontro/confronto per parlare di allattamento al seno, un invito esteso a futuri, neo o, semplicemente, genitori.

Il 5 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 16.30, infatti, presso la Sala Gosso (Ospedale S. Lazzaro, Alba), saranno presenti operatori e operatrici di ostetricia, nido e pediatria che ascolteranno e risponderanno alle domande di coloro che vogliono approfondire il tema e che desidereranno avvalersi di questa opportunità.

Contestualmente, all’interno della Sala Gosso, verrà allestita una mostra fotografica, inerente al tema “Allattare… in famiglia”, e verrà predisposto un circuito simbolico in cui saranno presenti i vari attori e le varie strutture che possono accompagnare il percorso materno-infantile: il consultorio familiare, i corsi di preparazione al parto, l’ambulatorio ostetrico, il servizio di psicologia, il pediatra di base, l’ambulatorio di consulenza per l’allattamento, la famiglia e gli amici. Si veicola così l’idea che tutti possono essere di sostegno a questo processo e che la creazione di una buona rete è fondamentale per rassicurare i neogenitori.