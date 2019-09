a Vezza d'Alba lavori di collegamento alla rete fognaria in via Uliveti e via IV Novembre

Il comune di Vezza ha un problema importante, insieme a quello delle strade, anche quello delle fognature, con località ancora sprovviste di rete fognaria.

Sono iniziati i lavori nel tratto fognario di via IV Novembre e strada Becchi per il collegamento alla linea fognaria di via Montaldo Roero. Un tratto importante per le numerose abitazioni che erano sprovviste di fognature. I lavori a cura della Tecnoedil si realizzano a seguito del progetto predisposto dal geometra Franco Drocco, su incarico del Comune, approvato dall'ATO e concordato con il gestore Tecnoedil. Il lavoro vedrà il suo completamento con l'asfaltatura della strada e con la posa dei cavidotti per l'illuminazione. Per tutto il periodo la strada sarà comunque accessibile alle famiglie locali.