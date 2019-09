Attività produttive in Piemonte, Graglia (FI): "Sentito un gruppo d'aziende leader sulle strategie per sostenere il tessuto produttivo"

“Quest’oggi in vicepresidenza del Consiglio regionale ho incontrato insieme con l’assessore Andrea Tronzano i rappresentanti della Caleffi, Cristina Srl, Igor, Monge e Saclà, tutte aziende d’eccellenza piemontesi che sono punto di riferimento del nostro territorio. E’ stato un incontro per conoscerci e per raccontare quanto la Regione sta pensando di fare al fine di sostenere il nostro tessuto economico nel migliore modo possibile. Fa piacere aver constatato il loro assenso di massima".

Ad annunciarlo il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.

"Credo molto in questi momenti di confronto perché si può comprendere come l’Istituzione può muoversi nel miglior modo possibile per comprendere gli spazi di manovra e le debolezze del nostro impianto normativo. Nelle prossime settimane l’assessore Tronzano valuterà eventuali azioni e misure che possano essere attivate nei casi di specie. Ringraziamo il Governatore Alberto Cirio e il consigliere Regionale della Lega Federico Perugini che hanno portato il loro saluto alle imprese a margine dell’incontro”.