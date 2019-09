Cervere: progetto da 1milione di euro per intervenire sul Canale Naviglio e sul depuratore

A Cervere la sicurezza torna a (s)correre sul Naviglio.

Su proposta del sindaco Corrado Marchisio, e in attuazione della prima parte dello stanziamento previsto dall'annualità 2020 del programma triennale delle opere pubbliche, la Giunta comunale ha infatti approvato, in linea tecnica e quindi finalizzata al momento a depositare la richiesta di contributo al ministero dell’Interno, il progetto di fattibilità dei lavori per rendere il territorio più sicuro in particolare, in questo caso, sotto l'aspetto idrogeologico e idraulico.

Gli investimenti prospettati, negli elaborati redatti dal professionista incaricato architetto Davide Sellini, consistono in due capitoli: la regimazione del Canale Naviglio di Bra e il potenziamento del tratto finale del depuratore.

Le somme che si prevede di impegnare sono prossime al milione di euro, di cui 820mila a base di gara.

“Si tratta di un primo stralcio di interventi infrastrutturali più generali, che abbiamo deciso di prendere in considerazione con un progetto autonomo al fine di rispettare i tempi, fissati in modo perentorio dalle norme governative statali, per la presentazione della pratica di ottenimento dell'aiuto finanziario. - spiega il sindaco Marchisio - L’opportunità di questi contributi speciali è molto preziosa per l'obiettivo di portare ulteriormente avanti il percorso, già evidenziato dalle diverse realizzazioni compiute a partire dalla nostra precedente Amministrazione nel quinquennio 2014-19, di miglioramento costante della sicurezza del territorio cerverese nell'insieme di tutte le opere pubbliche utilizzate dai cittadini, dagli impianti scolastici e sportivi alle reti stradali, idriche e irrigue.

Ogni progetto, come nel caso del canale Naviglio, è naturalmente coordinato con i lavori già svolti così da rafforzarne l'efficacia complessiva. Ringrazio il progettista incaricato e l'ufficio Tecnico comunale per un impegno sempre fondamentale nell’individuare le possibilità di accesso a bandi e finanziamenti aggiuntivi alle risorse proprie del Municipio”.