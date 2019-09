“Come mai i soldi per l'ambiente non ci sono mai?” 1500 studenti in marcia per il clima a Cuneo (FOTO E VIDEO)

1.500 studenti a Cuneo per il terzo Friday For Future, lo sciopero globale per il clima, lanciato dall'attivista svedese Greta Thunberg.

Il corteo colorato è partito alle 9,30 da piazza Europa per raggiungere piazza della Costituzione. Cartelloni, canti e slogan in difesa del clima.

Alla prima edizione, lo scorso 15 marzo, parteciparono circa 2 mila persone. Questa edizione è organizzata dalla Consulta giovanile cittadina insieme a tante altre associazioni del territorio.

Sfilano a Cuneo studenti di ogni ordine e grado che arrivano anche dai comuni limitrofi.

Presente alla manifestazione anche l'assessore di Cuneo Davide Dalmasso: “Una cosa bella e utile per smuovere le coscienze, al di là delle strumentalizzazioni di cui si parla. Come Comune e come Parco siamo molto attivi in tutte le attività che possono sensibilizzare sui cambiamenti climatici”.