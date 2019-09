Cuneo: mercoledì 2 ottobre l'incontro sul meccanismo europeo di Protezione Civile

Mercoledì 2 ottobre alle 20.45 nella Sala Cdt (corso Barale, 1 - Cuneo) si parlerà del Meccanismo europeo di Protezione Civile.

L’incontro, organizzato dall’Ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest, si pone l’obiettivo di far conoscere le opportunità esistenti e le grandi risorse che l’Unione Europea stanzia nel campo dell’emergenza e della Protezione Civile.

Alla serata parteciperanno il dott. Mario Raviolo, direttore del Dipartimento regionale interaziendale 118 che presenterà il team Maxiemergenza 118 di ritorno da una missione in Mozambico dove è stato impegnato a costruire un ospedale di campo dopo un ciclone, l’ing. Daniele Caffarengo della Protezione Civile della Regione Piemonte che illustrerà il modulo europeo HCP (High Capacity Pumping – elevata capacità di prosciugamento) e le esercitazioni internazionali Eu-Modex e l’ing. Vincenzo Bennardo, Comandante provinciale Vigili del Fuoco.

Previsto anche un video-intervento sul tema “Cosa fa l’Unione Europea, come agisce, come funziona il meccanismo europeo di Protezione Civile” a cura di un referente della Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario della Commissione europea.