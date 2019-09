Marisa Russotti Gullino è la nuova presidente della Fidapa di Saluzzo

Saluzzo, la nuova presidente Fidpa Marisa Russotti Gullino con il nuovo direttivo. Nella foto in basso Sandra Ghione past president Fidapa e la nuova presidente Marisa Russotti Gullino

Cambio di presidenza alla Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) di Saluzzo.

Marisa Russotti Gullino è la nuova presidente per il biennio 2019-2021 succedendo nell’incarico a Sandra Ghione. Il passaggio di consegne ieri (giovedì 26 settembre) all’Interno Due, dopo i ringraziamenti di fine mandato della past president e la sottolineatura della positiva dell’esperienza con l’evidenziatore sulle iniziative più caratterizzanti del biennio, come la Carta dei diritti della bambina e numerose iniziative nell’ambito della salute e prevenzione.

Per la nuova presidente “collaborazione, apertura, amicizia" la base da cui far partire il mandato, il suo secondo, dopo la precedente la presidenza di 10 anni fa, nel 2009- 2011.

Per i prossimi due anni un fitto programma che spazia dalla musica agli incontri alle visite guidate, nel solco della continuità con i precedenti mandati, ma anche nella direzione di riscoperta delle radici ( a Natale ci saranno letture di poesie piemontesi) e in linea con gli obiettivi nazionale e internazionali del sodalizio: promuovere politiche di sostenibilità, di protezione sociale, di crescita economica inclusiva.

In merito già annunciati per il mese di novembre due incontri: il 6 novembre, il Codice Rosso e il 30 novembre il convegno sui “Minori stranieri non accompagnati.”

La nuova presidente resterà in carica due anni, con il direttivo rinnovato: Franca Battaglino Laratore vicepresidente; Barbara Orusa segretaria; Carla Ghigo, tesoriera; past president Sandra Ghione. Fulvia Rizzi segretari esecutiva. Consigliere: Francesca Pairona, Gemma Galleano, Flavia Basso, Lia Ferri, Elsa Ghione, Lucia Piumatti , Piercarla Cornaglia, Maria Grazia Savio, Laura Gizzi.

Il primo appuntamento è mercoledì 2 ottobre alle 17 all’Interno 2 con la musicologa Cristiana Vivalda, che parlerà de “I colori dei suoni e la tavolozza di Ravel” . Segue aperitivo. Ingresso libero,