Nasce a Ceva la Fondazione Selina Azzoaglio, con il debutto il 3 ottobre a Cuneo

La Fondazione nasce a Ceva per volontà della sua presidente Selina Azzoaglio con l’obiettivo di promuovere e sostenere la Cultura e le Arti in contesti di vitale importanza per lo sviluppo sostenibile di una società: le imprese, le politiche sociali, i territori.

In particolare, sul modello di Olivetti, delle imprese pubbliche del mondo IRI, in cui artisti e intellettuali (Gio Ponti, Ettore Sottsass) integravano la cultura e l’industria, la funzionalità della manifattura e l’estro della creatività, la Fondazione Selina Azzoaglio sostiene e realizza quella metodologia che porta a inserire gli artisti nelle aziende per innescare quell’osmosi di competenze tecniche, artistiche e umanistiche indispensabile all’innovazione di prodotti, processi e relazioni industriali e alla competitività del Sistema Italia nella complessità dei nostri tempi.

La Fondazione debutta ufficialmente giovedì 3 ottobre 2019, alle ore 15, presso il Salone d’Onore della Città di Cuneo, in occasione dell’incontro “La Cultura, risorsa di ben-essere per Famiglie e Bambini”.

L’incontro sarà occasione per introdurre la consegna a tutti i nuovi nati all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo del “Passaporto Culturale” sostenuto dalla Fondazione Selina Azzoaglio, parte del progetto “Nati con la Cultura” ideato dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna, che spalanca le porte dei musei del territorio con un’offerta dedicata alle famiglie, partendo dalla prima infanzia dei loro bambini.