Sommariva del Bosco, il Comune chiude i conti 2018: un bilancio da 18 milioni di euro

Nel corso della seduta tenutasi mercoledì 25 settembre il Consiglio comunale di Sommariva del Bosco ha licenziato i conti del bilancio consolidato 2018, che pareggia a 17.956.410 di euro: “Un bilancio positivo – ha commentato il vicesindaco Marco Pedussia –, grazie all’ottimo lavoro svolto dalla precedente amministrazione comunale".



E' seguita la discussione in merito alla interpellanza presentata dal capogruppo di minoranza Giorgio Rampone in merito alle modalità di nomina dei due rappresentanti del Comune all’interno del consiglio di amministrazione della Casa di riposo.

Sul punto il vicesindaco ha spiegato che la nomina sarà successiva al giudizio del Tar in merito alla privatizzazione in corso da parte della Casa di Riposo. In caso il ricorso venga accolto al Comune spetterà la nomina di cinque consiglieri, in caso contrario ne nominerà soltanto due. Si attende pertanto la risposta dei giudici amministrativi e si rinvia la risposta a un momento successivo, in cui sia più chiaro come procedere.



Pedussia ha poi comunicato la nomina del sindaco di Sommariva Perno Walter Cornero quale rappresentante del Roero all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Ato, che rappresenta 22 comuni. Cornero è stato indicato dal comune capofila, Sommariva del Bosco e appoggiato dall’associazione Sindaci del Roero.



Il Consiglio si è chiuso con i ringraziamenti da parte del vice sindaco all’assessore Cinzia Spagnolo e a tutti quanti hanno collaborato al grande successo della recente edizione di "Ame l’Amel".