Fare rete: le associazioni animaliste della Granda insieme per il benessere e la difesa degli animali

Si è fatto un primo, concreto passo in avanti verso la costituzione di una rete sul territorio volta al rispetto dei diritti degli animali, dell’ambiente e della loro tutela.

I proponenti si sono ritrovati mercoledì 25 settembre nel palazzo della provincia, per l’imprimatur del presidente Federico Borgna, in un incontro a cui hanno partecipato il dottor Enrico Moriconi, garante dei diritti degli animali della Regione Piemonte, il presidente del CSV Cuneo Mario Figoni, la vicepresidente del Mlal Ivana Borsotto attivatrice del progetto, le associazioni Lida di Carrù, Mondovì, Ceva con la presidente Laura Barbero e "Amici dei Mici", rappresentata dalla presidente Enrica Piano.

Si è partiti alcuni anni fa con il CSV per avviare la costituzione di un tavolo di coordinamento fra le associazioni animaliste della Granda, nell’obiettivo comune e in collaborazione con gli enti preposti locali e regionali, di lavorare uniti in difesa e per il benessere degli animali, “essere senzienti”, come stabilisce il trattato di Lisbona.

Il tavolo di coordinamento avrà come obiettivo la rappresentazione del sistema delle associazioni nel confronto con le istituzioni, la promozione della piena attuazione della normativa in difesa degli animali, il favorire il dibattito culturale e la sensibilizzazione, l’aggiornamento di operatori, la promozione di attività educative nelle scuole. E, in prima linea combattere l’abbandono e migliorare le condizioni degli animali negli allevamenti intensivi.

“Lavoreremo insieme anche a tutte le altre associazioni che vorranno dare il loro apporto per arrivare all’obbiettivo" informa il Centro Servizi Volontariato cuneese, a cui ci si può rivolgere per informazioni insieme all’associazione Amici dei Mici: cell. 335.230595 Enrica Piano.