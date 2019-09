Banca di Cherasco rinnova il look

La benedizione dei nuovi locali della Banca di Cherasco in piazza Gina Lagorio

Banca di Cherasco ha inaugurato ieri pomeriggio la nuova filiale di Cherasco, in Piazza Gina Lagorio n.1. La filiale, sita nella piazza dedicata alla scrittrice che definì Cherasco la città dalle mura stellate, è operativa da circa un mese ed è stata inaugurata ieri alla presenza delle istituzioni comunali, del parroco di Cherasco Don Angelo Conterno e di molti cheraschesi. La nuova agenzia di Cherasco è all’avanguardia per quanto riguarda le attività di sportello e di consulenza e offre il servizio di prelievo bancomat 24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana e l’innovativo servizio di versamento di assegni e contanti.

La nuova filiale è la prima delle ventisette filiali, sparse sul territorio piemontese e ligure, a riportare il nuovo logo di Banca di Cherasco, formato dal quadrato simbolo del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca e dalle mura di Cherasco, già presenti nel precedente marchio dell’Istituto Cheraschese. Il logo riprende i colori giallo zafferano e ottanio di Cassa Centrale Banca, senza perdere l’identità di Banca del territorio e mantenendo il nome Banca di Cherasco.

Banca di Cherasco, da qualche giorno, ha anche rinnovato il sito web (www.bancadicherasco.it) rendendolo maggiormente intuitivo e alla portata di tutti, per permettere agli utenti di conoscere i prodotti e i servizi dell’Istituto Cheraschese con facilità e immediatezza.

“Siamo lieti di invitare i Cheraschesi nella nostra nuova filiale che si presenta con il nuovo logo e i nuovi colori di Banca di Cherasco, rimanendo sul territorio a servizio di famiglie e imprese -, dichiara Giovanni Claudio Olivero, Presidente di Banca di Cherasco -. Abbiamo scelto di mantenere le storiche mura di Cherasco, nel logo, proprio per rimarcare la presenza e il legame con il nostro territorio”.

“La nuova filiale è all’avanguardia per quanto riguarda la consulenza e i servizi e con il bancomat 24/7 offre l’innovativo servizio di prelievo, versamento assegni e contanti - spiega il Direttore Generale, Pier Paolo Ravera -. Abbiamo scelto di offrire ai clienti e ai Soci una nuova agenzia che rispondesse alle diverse esigenze, con comodo parcheggio e tutti i servizi necessari. Siamo lieti di poter presentare proprio nella nuova filiale di Cherasco il nuovo logo, simbolo della nostra appartenenza alla Capogruppo e anche della nostra forte radicalità sul territorio”.