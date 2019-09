Cosa succede se una vincita al Superenalotto non viene reclamata?

Il 13 agosto scorso a Lodi è stato vinto il jackpot dei record al Superenalotto. La combinazione vincente è stata realizzata con una schedina del valore di due euro ed ha permesso al giocatore fortunato di aggiudicarsi ben 209milioni di euro. Si tratta di una delle vincite più alte di sempre. Il problema è che questa persona non ha nemmeno avviato le pratiche per la riscossione. Vincere una cifra così alta al SuperEnalotto può capitare una sola volta nella vita e sbattere la porta in faccia alla “dea bendata” è un vero e proprio affronto, aggravato ancora di più se la schedina è stata dimenticata da qualche parte o è andata addirittura persa.

Cosa dovrebbe fare il possessore del tagliando vincente per riscuotere il premio?

La strada da percorrere è semplice, infatti, per vincite così alte solitamente si delega una avvocato o una banca, che in totale riservatezza agiscono per conto del vincitore. Il tagliando vincente viene presentato in originale presso l’Ufficio Premi della Sisal, il quale in cambio rilascia una ricevuta, mantenendo il completo anonimato sul nominativo del vincitore. Trascorsi 60 giorni dalla consegna, la vincita verrà liquidata maggiorata degli interessi maturati nei 2 mesi.

Ma se la schedina vincente non viene presentata per tempo agli Uffici Premi di Milano o Roma della Sisal cosa succede?

Se entro il 14 novembre il giocatore baciato dalla fortuna non dovesse presentare il tagliando vincente agli Uffici Premi di Milano o Roma della Sisal, il fiume di danaro non incassato verrà versato interamente nelle casse dell’Intendenza di Finanza. I soldi saranno in seguito destinati a scopi differenti a favore dello Stato e allo sbadato giocatore non resterà altro che leccarsi le ferite per una distrazione che gli è costata molto cara.