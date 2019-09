VLT: con il nuovo Governo verrà rafforzata l’azione di contrasto al gioco d’azzardo patologico

Quale sarà la sorte che toccherà al gioco con il nuovo Governo Conte Bis? Nel punto 22 del nuovo accordo di governo si è già parlato di attuare un'azione di contrasto al gioco d’azzardo patologico, ma come potrà evolversi questa situazione controversa, dove una parte dell'Esecutivo ha già promosso, avallato ed approvato il tanto discusso Decreto Dignità? L'obiettivo resta quello di offrire prodotti ampiamente regolamentati dallo Stato nel comparto del gioco pubblico, tramite un canale distributivo di operatori qualificati e confinando invece l'offerta di gioco incontrollata e illecita. Nella lotta al gioco illegale sono stati ottenuti ottimi risultati grazie alla collaborazione stretta tra gli operatori di gioco, AAMS e le forze dell’ordine e a ciò si aggiunge le rigide procedure per ottenere la certificazione dei casinò online da parte degli operatori e i controlli costanti effettuati dall’assistenza tecnica per evitare truffe e riciclaggio di denaro.

Alcune differenze tra le slot machine online e le cosiddette slot da bar VLT

Anche se apparentemente non sussistono differenze particolari tra le slot machine online e le cosiddette slot da bar VLT, in realtà si tratta di due tipologie di giochi sostanzialmente diversi.

Analizzando le caratteristiche principali dell’una e dell’altra tipologia, la prima differenza sostanziale che emerge, riguarda il funzionamento del gioco: le slot machine online sono collegate ad un server di rete nazionale che sovraintende la loro gestione, mentre le VLT dispongono di una scheda di gioco singola e indipendente non controllata da nessun ente. Le prime, inoltre, sono fornite solo da pochi concessionari ed i controlli che il Monopolio di Stato (AAMS) esercita sugli stessi concessionari è davvero molto rigido. L’AAMS è l’istituzione a cui è affidato il compito di coordinare e controllare il mercato dei giochi in Italia.

VLT e mancata identificazione del giocatore

La Commissione Europea ha avviato una procedura di esame sulle osservazioni circa il decreto di regole tecniche che portano all'introduzione obbligatoria della tessera sanitaria per giocare a slot machine online e VLT. Come previsto dalla normativa comunitaria il termine del procedimento, impone l’utilizzo della tessera sanitaria dapprima sulle VLT e poi sulle slot machine a partire dal 1° gennaio 2020. In seguito sarà attuato il decreto voluto dal MEF per la sostituzione degli attuali apparecchi e l’introduzione, sul mercato, di quelli di ultima generazione. Tutti le slot che non consentiranno questa identificazione dovranno essere rimosse dagli esercizi commerciali con effetto immediato. Inoltre, questi apparecchi per essere ritenuti legali dovranno disporre di un proprio numero di concessione, che testimonia che la slot è stata approvata e rispetta i regolamenti imposti da AAMS. L’osservanza di questi regolamenti stabilirà inoltre anche una differenza fondamentale tra le slot online e le macchinette dei bar: il payout.

Payout e differenza tra slot online e VLT

Con il termine payout, si indica la percentuale di pagamento di una slot machine dei bar, o virtuale, rispetto alla somma giocata. Fino allo scorso anno le slot da bar dovevano avere un payout pari al 70%, ovvero, su 100 € giocati, 70 tornavano al giocatore sotto forma di vincite.

Invece con la manovra contenuta nel Decreto Dignità, il valore del payout è stato abbassato al 69%. La situazione per le slot online è molto diversa, in quanto, il payout nelle slot AAMS deve essere almeno del 90%. Inoltre, ogni slot machine online a differenza delle VLT che troviamo nei bar, ha in allegato un regolamento completo che descrive in modo dettagliato il suo funzionamento e gli elementi che rendono il gioco chiaro e trasparente per il giocatore. Ciò rende le VLT un vero pericolo per la salute pubblica.