Arte fossanese a Milano: conclusa la mostra “No Tools – Fork 1” di Davide Dutto

Un pezzo di Fossano a Milano: è la mostra del fotografo fossanese Davide Dutto “No Tools – Fork 1” da Bluthaup Porta Nuova in pieno centro della città ambrosiana.

“No Tools – Fork 1” è il primo capitolo del nuovo progetto del fotografo fossanese, specialista in fotografia food, che ha come protagoniste le forchette: “Nel mio lavoro fotografo cibo e fotografo persone che si occupano di cibo – ha detto Dutto ieri sera -. Ho voluto immortalare su sfondo bianco ciò che sta tra la bocca e il cibo che si mangia”.

Alla serata era presente anche il direttore della Pinacoteca di Brera James Bradburne che ha sviluppato un parallelismo tra le posate e la mano, ricordando come gli albori delle posate siano proprio italiani. Bradburne ha inoltre avvicinato l’opera di Dutto a quella di Bruno Munari con le sue posate parlanti.

In esposizione c’erano anche le sculture del mobilificio, Dutto, giganti posate di legno intarsiato realizzate da Daniele Dutto, giovane artista/artigiano fossanese.

La serata, che ha concluso la mostra inaugurata il 3 giugno scorso, ha portato a Milano una fetta di sapori cuneesi: dai vini di Marco Capra, alle tagliatelle al tagliatelle di Ugo Alciati, cucinate con il tartufo nero toscano di Savini Tartufo, dal catering di Eventi e Sapori al pane rigorosamente preparato con le farine del Molino Fruttero, eccellenze del food fossanese, il cuore della serata era rappresentata dalla provincia di Cuneo.

La mostra, curata da Giorgio Racca, è già stata esposta a Torino per poi fare due tappe in toscana e, a gennaio, sarà inaugurata a Palermo: un giro d’Italia in punta di forchetta.