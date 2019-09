Dietro le quinte del Paulaner Oktoberfest Cuneo: ecco cosa succede in cucina (VIDEO)

Nella serata inaugurale della IV edizione del Paulaner Oktoberfest Cuneo, siamo andati a curiosare in cucina. È qui che nascono i prelibati piatti bavaresi.

Per cucinarli e servirli sono state assunte ben 245 persone, quasi tutti giovanissimi nati negli anni Novanta. Come raccontano gli chef Fulvio Marengo e Davide Bonelli, si prevede di servire 10mila stinchi e 65mila ettolitri di birra nei 12 giorni di festa.



L'evento, in piazza d'Armi, durerà fino al 7 ottobre. Dodici giorni di festa, con beer garden e padiglione aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 18 e il weekend dalle ore 11 ed il grande luna park, con giostre per grandi e piccoli, aperto tutti i giorni dalle ore 15 e il sabato e la domenica dalle ore 11, con le attrazioni a metà prezzo in occasione dei Family Day.

Nel ricco programma della kermesse anche la Santa Messa all’aperto, in programma domenica 29 settembre alle 10,30, e la proclamazione dei vincitori de “La vetrina più bella”, prevista per martedì 1°ottobre alle ore 20, che coinvolge tutti i negozi della città che hanno deciso di tematizzare la propria vetrina con boccali, botti di birra ed altri oggetti e abbellimenti in stile bavarese.

Lunedì 7 ottobre, invece, grande festa di chiusura con spettacolo piromusicale e spettacolo finale a sorpresa. Non mancheranno musica bavarese e band dal vivo per trasformare ogni serata in una festa. Il Paulaner Oktobefest Cuneo è organizzato dalla Sidevents srl, con il patrocinio del Comune, della Provincia, della Confcommercio, della Camera di Commercio di Cuneo.