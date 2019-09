I concerti di Alba Music Festival legati alla Fiera Internazionale del Tartufo

Alba Music Festival presenta CLASSICA, i Concerti della domenica mattina, con la direzione artistica di Giuseppe Nova e Jeff Silberschlag. Otto appuntamenti musicali scandiscono le domeniche della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e rappresentano uno spazio di bellezza e cultura, dedicato agli amanti della musica classica, in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva per il territorio. Ritorna la musica colta in una manifestazione di così grande prestigio e richiamo internazionale come la Fiera.

La programmazione di CLASSICA, con ensemble cameristici e solisti di primo livello, è rivolta ai numerosissimi appassionati che seguono assiduamente Alba Music Festival e allo stesso tempo completa il ricco calendario della città, offrendo, attraverso il linguaggio universale della musica, un ulteriore motivo di attrazione anche per il crescente turismo internazionale che anima il territorio.

Il programma artistico rispecchia il livello internazionale della manifestazione, troveremo grandi solisti come la pianista Elisso Bolkvadze, artista UNESCO per la pace in un programma Chopin e Debussy, il violoncellista Alexander Hülshoff con la pianista Joanna Przybylska con Brahms, Dvořák e le Variazioni di Paganini, poi si passerà dall’integrale dei quartetti per pianoforte e trio d’archi di Mozart con Andrea Bacchetti e il Quartetto Maffei, al barocco con I Musici di San Giuliano, dal Trio Parsifal agli appuntamenti con la chitarra del Guitalian Quartet, in un programma che rende anche omaggio a Leonardo da Vinci, al virtuoso Luigi Puddu, al duo pianistico a quattro mani con Yves Robbe e Macha Makarevich con i celebri Quadri di un'esposizione di Modest Musorgskij.

La risposta del pubblico, che nelle passate edizioni ha riempito la sala ogni domenica, è la dimostrazione concreta del valore dell’iniziativa e della sua ragione d’essere. Lo spettacolo dal vivo e la musica classica in particolare, sono una fondamentale esperienza sociale collettiva di coesione e di coinvolgimento per un pubblico internazionale. CLASSICA è riuscita a catalizzare i favori del pubblico, della critica e dei sostenitori, mettendo insieme un progetto organico che combina profondi contenuti e divulgazione, beneficio locale e visibilità globale.

INFORMAZIONI UTILI

L’ingresso ai concerti, con biglietteria online o al botteghino, prevede diverse formule di accesso per facilitare la prenotazione dei posti. Sono previste riduzioni per gli Amici di Alba Music Festival, oltre all’ingresso gratuito per i minori di 10 anni.

I concerti si tengono nella centralissima Chiesa di San Giuseppe, in piazzetta San Giovanni Paolo II ad Alba, e sono realizzati in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe.

Ingresso: Abbonamento a 8 concerti: 24 euro; abbonamento a 8 concerti riservato agli Amici di Alba Music Festival: 12 euro.

Gli abbonamenti sono acquistabili on line (www.albamusicfestival.com) o all’ingresso dei concerti.

Ingresso singolo con prevendita e posto riservato nelle prime file acquistabile online: 12 euro . n caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 8 euro. Ingresso gratuito per i minori di 10 anni.

Dettagli e calendario completo su: www.albamusicfestival.com

Informazioni: 0173 362408: info@albamusicfestival.com; www.albamusicfestival.com