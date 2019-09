Il foodblogger Marco De Padova dà il benvenuto alla nuova stagione con i mini panini “Morso d’Autunno”

Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento

Domenica 29 a partire dalle 17 e dino alle 18,30 il foodblogger di iFood Marco De Padova si esibirà in uno show-cooking gratuito e aperto al pubblico in cui preparerà una delle sue specialità più richieste e amate: i panini #TagliaSmall. Per l’inaugurazione del nuovo Scavolini Store Cuneo, Marco porterà in tavola la ricetta “Morso d’Autunno” aprendo così le porte alla nuova stagione. Il pubblico potrà aiutare Marco nella preparazione della ricetta e gustare le bontà in versione mini nella fase finale di assaggio.

L’ospite speciale

Marco De Padova, classe 1968, vive da sempre a Milano ma viaggia molto, spostandosi tra Londra, New York e Miami. Dopo anni trascorsi nei locali in qualità di food&beverage manager ha deciso di seguire la sua grande passione, il cibo. Così ha iniziato a parlarne in veste di food blogger e food PR organizzando anche Food&Bar Catering di successo. Cucina di frequente sia a casa che in pubblico in occasione di show-cooking. La sua carta d’identità lo definisce “cibologo e consulente del gusto” ed è sempre alla ricerca di piatti customizzati. Predilige la cucina italiana e ama raccontarla nel suo blog FacciaDaCibo in cui studia le ricette degli amici cuochi e strizza l’occhio agli chef stellati. Last but not least, tutti lo chiamano Il Direttore, rigorosamente con l’articolo.

Il tema e la ricetta

L’autunno porta con sé nuovi colori, profumi e sapori. Per celebrare la nuova stagione appena iniziata, il foodblogger Marco De Padova preparerà il suo cavallo di battaglia: panini in versione #TagliaSmall. La cremosa purea di cannellini sul fondo forma dei mini burger e valorizza la croccantezza delle fette di pancetta e delle briciole di castagne, il cuore dei mini panini che realizzerà “Il Direttore”. Et Voilà! Piccole bontà da gustare a cui nessuno potrà resistere.

La location

Scavolini Store Cuneo nasce dalla collaborazione ultra trentennale tra la Famiglia Bensa e Scavolini.

L’assortimento dei modelli e la scelta delle composizioni presenti sono stati curati e sviluppati con una particolare attenzione ai gusti ed alle necessità di una clientela sempre più attenta ed esigente.

al suo interno si possono trovare le ultime novità Scavolini, tra cui la nuovissima Delinea, LiberaMente e Carattere. Tra i bagni è possibile visionare Qi Bathroom, Aquo e Rivo.

Grazie ad una struttura composta da risorse interne ed esterne, competenti ed affidabili, Scavolini Store Cuneo è in grado di offrire molti servizi, tra cui: rilevo delle misure, progettazione computerizzata e preventivi gratuiti.

SCAVOLINI STORE. Corso Francia 247 - Cuneo

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti. Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2018 i 225 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.

iFood.it - Quando i blogger ci mettono la faccia e si sporcano il grembiule

iFood.it è la nuova realtà editoriale nativa del Web, che raccoglie in un unico sito con oltre 200 food-blogger. La passione dei blogger, unita all’esperienza nell’editoria digitale di Netaddiction, attivo nel settore da oltre 15 anni, ha dato vita al nuovo portale e a un network che racconta il cibo come un’esperienza che si condivide attraverso la fotografia, il viaggio e i libri. Trasformare l’infinito amore per il cibo di chi cucina per passione in contenuti editoriali di eccellenza è la sua mission. iFood.it raggiunge ogni mese più di 1 milioni di utenti unici e oltre un milione di utenti attraverso i social network.