Mostra "Frammenti di luce" di Antonella Tavella e Claudia Sterpone a Mango

La Fucina Delle Arti di Mango ospiterà dal 5 al 27 ottobre la mostra di Antonella Tavella e Claudia Sterpone "Frammenti di luce". Si tratta di opere realizzate su porcellana: un supporto in apparenza freddo ma, se opportunamente trasformato dal calore della pittura, capace di regalare sfaccettature di luce, frammenti appunto, preziosi e irripetibili.

Claudia Sterpone si è formata come autodidatta dipingendo con la tecnica dell’olio su tela. Si è poi perfezionata nello studio del pittore braidese Franco Gotta e successivamente si è appassionata alla pittura su ceramica con la maestra Nella Prandi. Dipinge con tecnica a terzo fuoco e scandinava seguendo la passione e la fantasia.

L’attività artistica di Antonella Tavella ha inizio davanti ad un laboratorio di pittura su porcellana, dove non resiste all’impulso di entrare e iscriversi a un corso. Era l’inizio degli anni 90 e da allora è stato un susseguirsi di corsi, seminari con artisti di livello internazionale presso l’atelier di Marina Boggio a Torino e tante esposizioni. La pittura su porcellana, accanto alle tecniche dell’olio su tela e dell’acquarello, è ancora oggi una delle sue forme di espressione preferite, soprattutto per realizzare gioielli, con l’aggiunta di vetri, cristalli, dettagli in oro, murrine e un paziente e minuzioso lavoro.

La mostra sarà inaugurata sabato 5 ottobre alle 17.30 e sarà visitabile fino al 27 ottobre tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.