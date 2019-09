Saluzzo, Autun a la Villa, mostra mercato di prodotti tipici, la mostra la caccia nei secoli e la pittura animalier a Villa Belvedere

Villa Belvedere ( in via San Bernardino,17) apre domenica 29 settembre i cancelli di parco e dimora per la terza edizione della mostra mercato: Autun a la Villa, mercatino di prodotti tipici alimentari e di artigianato delle Terre del Monviso.

Durante tutta la giornata dalle 10 alle 19, visite guidate alla storica dimora, punto ristoro con il catering "Sale e Pepe" di Verzuolo.

L'associazione ACCA (associazione cacciatori cuneeesi avancarica) presenta la mostra "La caccia nei secoli"- arte, cultura, armi e tradizioni- con oggetti provenienti da collezione privata.

Espone Alesssia Griglio pittrice “animalier” conosciuta artista wildlife.

Alle 16 il concerto della Corale Musicantum "Oltre la Bisalta" organizzato dall’associazione Ars Nova.

Durante la giornata intrattenimenti per i bambini.

Info: Associazione Arte Terra Cielo: 349.6042427 – 333 4414980- 335 8061229.

.