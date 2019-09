Suoni, immagini e profumi dal territorio Unesco in una mostra

La chiesa di San Gregorio a Cherasco ospiterà dal 5 al 20 ottobre 2019 la mostra "Suoni, immagini e profumi dal territorio Unesco di Langhe, Roero e Monferrato" a cura di Stefania Rossi e di Acqua di Cherasco.

Tema centrale la cultura e le tradizioni del territorio di Langhe, Roero e Monferrato, che si esprimono attraverso il profumo. La passione per il mondo dell'olfatto, l'intuizione della sua capacità di aprirci a nuove conoscenze e la consapevolezza che il profumo ha profondamente segnato la storia e la cultura dell'uomo, sono i cardini su cui si definisce il pensiero artistico degli arredi olfattivi a cura di Stefania Rossi.

"Il bellissimo spazio espositivo della Chiesa – spiega la dottoressa Rossi - riunirà le 3 installazioni olfattive dedicate al territorio Unesco di Langa, Roero e Monferrato presentate in questi anni ad Alba in occasione della manifestazione Vinum (2019-2018-2017). Le tre installazioni, "In Loco Logo" 2019, "Dell'umano e divino sentire" 2018, "Soffio di divina bellezza 2017, traggono ispirazione dal patrimonio di valori di cui è ricca la nostra tradizione (sacralità, carattere territoriale, presente, passato, memoria..) e costituiscono una riflessione sulla reale possibilità di sperimentare il nostro territorio attraverso tutti i sensi, soprattutto attraverso l'olfatto".

Tutte le installazioni infatti sono dedicate al patrimonio olfattivo di Langhe, Roero e Monferrato e, se da una parte, celebrano il paesaggio culturale, dall’altra, sono un’indagine dello stesso territorio attraverso il naso per valorizzare proprio le tradizioni che appartengono a questi luoghi.

Stefania Rossi è chimica, farmacista, creatrice olfattiva della collezione di fragranze per ambiente Acqua di Cherasco, che nata una decina di anni fa, rappresenta un viaggio sensoriale attraverso la storia, la tradizione e la cultura di Cherasco, piccola città gioiello nel cuore delle Langhe e racconta questo territorio attraverso il senso dell’olfatto.

La mostra sarà visitabile nella Chiesa di San Gregorio il venerdì e sabato dalle ore 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19, ad ingresso libero.

Il visitatore verrà così accompagnato in un originale viaggio olfattivo attraverso Cherasco e il territorio che lo circonda (per laboratori e info tel. 0172488231).