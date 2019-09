Busca: un successo la presentazione della "Guida all'occlusione con estrazioni seriate secondo gli insegnamenti di Jack Dale"

Nella splendida cornice del San Quintino Resort a Busca è avvenuta nella serata di giovedi 26 settembre la presentazione del libro dal titolo “Guida all’occlusione con estrazioni seriate secondo gli insegnamenti di Jack Dale” scritto dal dott. Fabrizio Lerda, odontoiatra specialista in ortognatodonzia.

Hanno partecipato alla presentazione il dott. Biondi Giovanni,istruttore e membro della Tweed International Foundation For Orthodontic Reserach and Education di Tucson (Arizona) che ha curato la prefazione, il dott. Lanteri Claudio in rappresentanza della Società Italiana di Ortodonzia di cui è stato presidente nel biennio 2014-2016 ed il prof. Ruffino Sergio in rappresentanza dell’Università degli studi di Torino.

Il dott. Lerda ha dapprima ricordato la figura dell’illustre collega canadese, ormai scomparso da più di tre anni da cui ha potuto attingere numerosi insegnamenti preziosi per la sua professione.

In un secondo momento è stato illustrato il libro che si pone l’obiettivo di trasmettere ai giovani colleghi una tecnica spesso dimenticata ma sempre attuale, alla luce delle istruzioni ricevute nel corso dei suoi stage a Toronto dal Dr Dale.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti a tutte le persone intervenute ed in particolare all’editore Sergio Porro della casa editrice Aries Due che ha appoggiato la realizzazione di questo lavoro.