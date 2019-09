Ex dipendente della Provincia regala all’ente i quadri della sorella pittrice scomparsa

Maria Luisa Chiri è una vispa signorina di 95 anni, ex dipendente della Provincia, assunta nel 1942 e rimasta in servizio all’Ufficio Contratti fino al 1974, anno in cui si è ritirata in pensione. La Provincia le è rimasta nel cuore e così, mercoledì 25 settembre, ha deciso di donare di persona all’ente tutti i quadri della sorella scomparsa, Fernanda Chiri Negro.

Nel ricevere la donazione, il presidente Federico Borgna ha voluto incontrare l’ex dipendente e ringraziare la famiglia Chiri anche con una lettera a nome del Consiglio provinciale, ricordando la figura dell’artista Fernanda Chiri Negro “che ha saputo vivacizzare e valorizzare la vita artistica cuneese con i suoi quadri ad olio raffiguranti nature morte e paesaggi. Sono certo – ha aggiunto Borgna – che la loro esposizione all’interno del palazzo provinciale contribuirà ad arricchirne la componente artistica, a beneficio degli amministratori e dei dipendenti e, naturalmente, della cittadinanza tutta”.