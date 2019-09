A Diano d’Alba è di scena il festival "della Langa profonda"

Archiviata il primo momento di ieri, prosegue questa sera e ancora domani, venerdì 27 e sabato 28, l’appuntamento con la prima edizione del "Servaj Festival", festival che in quel di Diano d’Alba celebra la bellezza e l’autenticità della Langa profonda, la Langa "ën creusa".



L’appuntamento, che ha come sede la suggestiva location della Tenuta dello Spianamento San Sebastiano, recente oggetto di un importante progetto di recupero in chiave turistica promosso grazie anche a un importante finanziamento della Fondazione Crc, ieri ha visto andare in scena un convegno internazionale volto a esplorare le potenzialità turistiche legate alla valorizzazione del "selvaggio", seguito da una tavola operativa per presentare il progetto dei "Sentieri Servaj" da percorrere a cavallo, da seminari didattici ed esibizioni di falconeria.



Questa sera, venerdì 27 settembre, dalle ore 18.30 gli spazi dello Spianamento San Sebastiano diventeranno la sede di letture e musica sul far della sera, accompagnate da aperitivi e piatti gustosi preparati dalla Pro loco.



Sabato 28 settembre, infine, sarà la giornata giusta per immergersi nella vera natura della Langa del Sole, con esperienze a cavallo e trekking; i piatti delle "chisinere" di Langa serviti su tavole imbandite con le stoviglie di una volta e musica: tanta musica allegra, gioviale e trascinante, capace di stregare il palco e i ballerini con la magia che solo gli strumenti rinascimentali, folkloristici e occitani sapranno regalare.



Nei tre giorni del festival sarà possibile ammirare la mostra del Photo Contest Servaj, in cui sono stati raccogli gli scatti "social" più belli della Langa del Sole.



In occasione del Servaj Festival, i maneggi della zona sono stati coinvolti per tracciare alcuni percorsi aperti a tutti coloro che vorranno provare a cavalcare nel magnifico paesaggio della Langa del Sole. Tutti i tracciati ruotano attorno allo Spianamento di San Sebastiano di Diano d’Alba, la cui palazzina di loisir diventerà la “porta della Langa del Sole”, luogo privilegiato da cui iniziare la conoscenza della Langa profonda.