Bra, le Sorelle Clarisse invitano alla festa in onore di San Francesco d’Assisi

Al via i solenni festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, programmati al Monastero di Santa Chiara a Bra.

Numerosi gli avvenimenti religiosi in agenda, primo fra tutti la festa liturgica del 4 ottobre, preceduta dal tradizionale transito di San Francesco, che sarà celebrato con la Messa in calendario giovedì 3 ottobre, alle ore 17.30 ed in cui i fedeli potranno baciare la reliquia.

Al Monastero delle Clarisse (viale Madonna dei Fiori, 3) la ricorrenza ha un sapore molto particolare e sarà preceduta da un triduo di preparazione che inizierà martedì 1° ottobre con il rosario alle 17 ed il canto dei vespri, seguiti dalla Messa alle 17.30. Nei giorni del triduo e della festa è sospesa la Messa delle ore 7.

L’appuntamento di venerdì 4 ottobre è di quelli solenni e terminerà con la concelebrazione eucaristica delle ore 17.30.

Un evento religioso che, ogni anno sempre di più, raccoglie un numero elevato di fedeli e di devoti attorno alla figura del poverello d’Assisi.