A Fossano “Bogia Nen” diventa sinonimo di confronto e discussione

“Bogia Nen” è un modo di dire piemontese che in moltissimi usano per sostenere che i piemontesi siano gente che non viaggia e non si muove né fisicamente né nelle abitudini. In realtà il termine ha un’origine ben diversa: era, infatti, l’esortazione che i sergenti dell’esercito piemontese davano ai loro soldati durante la battaglia dell’Assietta, nella quale pochi, ma valorosi piemontesi ricacciarono i francesi, molto più numerosi ed armati di loro. È, dunque, un invito alla resistenza e al coraggio.

Qualche mese fa questa allocuzione è stata impiegata da Antonio Martorello per nominare un gruppo facebook inizialmente riservato a pochi amici, e ora diventato un piccolo caso in materia di comunicazione. Con il passare delle settimane, infatti, nel gruppo sono entrate sempre più persone e ne sono seguite due iniziative: quella di chiedere all’associazione Cinedehors di resistere alla decisione di smettere con le proiezioni fossanesi e proporre un ultimo appuntamento con il film Idiocracy e l’adesione di alcuni partecipanti al flash mob “Fontane di Gioia”.

“Ho creato il gruppo dei bogia nen per chiacchierare di sinistra a Fossano e, più precisamente di come rifondare, rafforzare, mantenere la sinistra a Fossano e in generale. Intendo aprire il gruppo a più persone possibile, ma senza esagerare” spiega Martorello. Il gruppo, nei mesi è cresciuto e ora conta circa 50 persone con l’obiettivo di confrontarsi su temi diversi. “Non ci sono interessi a entrare nella politica attiva, l’ho fatto, è andata male. Lo scopo è quello di creare occasioni di dibattito e discussione, partendo anche da un altro presupposto: non è obbligatorio essere di sinistra per essere intelligente”.

Un taglio iniziale che guarda a sinistra, dunque, ma non solo con lo scopo di unire persone che abbiano voglia di approfondire e discutere.

“In questi anni c’è stato un sostanziale disaffezionamento alla politica, c’è poca partecipazione dal basso. Purtroppo in molti collegano la politica alla corruzione, ma se un politico è corrotto non si può fare di tutta l’erba un fascio. Come in ogni campo la politica è fatta di persone. Sentivo dunque l’esigenza di parlare di sinistra a Fossano, di creare uno spazio di discussione senza rinfacciare nulla, senza alcun pregiudizio contro l’attuale dirigenza PD fossanese – spiega Martorello -. Sordella non ha avuto la lungimiranza di preparare la propria uscita, non ha creato una successione, ma ora siamo di fronte a un pericolo concreto e bisogna fare fronte comune. È indispensabile dare spazio alla discussione al confronto”.

Martorello ha il desiderio di spostare il piano della discussione: “Non sono Bibbiano o i 49 milioni i temi da affrontare, quelli sono argomenti sui quali interverrà la magistratura e non ha senso portare avanti, soprattutto a livello locale, a una caccia alle streghe. Ci sono molti temi che come quello dell’ambiente che può sembrare folkloristico, ma è fondamentale. Bisogna dare voce ai giovani, accettando che si possa non essere di sinistra per riportare il dibattito sul piano della realtà”.

E da questo principio è nato il desiderio di proporre ai fossanesi la visione di “Idiocracy”, commedia che spinge alla riflessione, primo appuntamento di una serie incontri per offrire uno spazio di discussione alla cittadinanza: “Bisogna partire ora per preparare il terreno per il futuro”.