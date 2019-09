A Trinità un sentiero di pace per due famiglie siriane

Trinità si mobilita per due famiglie siriane. È nato infatti “Sentieri di pace per Yousra e Amina”, un gruppo informale di cittadini che, indignati per quanto sta accadendo in Siria, ha deciso di intervenire offrendo un’occasione concreta ad Amina e Yousra e alle loro famiglie.

Le due famiglie siriane saranno accolte a Trinità e saranno accompagnate in un percorso di indipendenza con la preparazione di una casa, l’insegnamento della lingua italiana e l’aiuto all’inserimento nella nostra comunità fino a renderli autonomi attraverso il lavoro.

Le famiglie di Amina e Yousra fuggono dal loro paese per fuggire dalla persecuzione per evitare ai loro uomini di essere costretti ad arruolarsi ed essere mandati al fronte a combattere. La città di Hula, nella quale vivevano, nel maggio del 2012 è stata teatro di un terribile massacro durante il quale persero la vita ben 110 civili, la metà dei quali bambini, brutalmente uccisi dall’esercito fedele al dittatore Bashar Al Assad. Hula è rimasta sotto assedio fino al 2018, sei anni durante i quali non ci sono stati approvvigionamenti né di cibo, né di medicinali. Chi è riuscito a sopravvivere lo ha fatto grazie a piccoli orti di sussistenza. Nel 2014 le famiglie di Yousra e Amina sono riuscite a fuggire, rifugiandosi in Libano, nel campo profughi id Tel Abbass, vicino al confine con la Siria. A distanza di cinque anni sono ancora lì, lì sono nati loro figli e attendono di ricominciare la loro vita sperando in un futuro senza dittatura, senza guerra, senza atrocità.

In virtù di un protocollo di intesa tra lo Stato, la comunità di Sant’Egidio e i Valdesi, sono nati i corridoi umanitari con lo scopo di evitare che i profughi si affidino a trafficanti di esseri umani senza scrupoli e riescano a mettersi in salvo attraverso vie legali e sicure.

Le associazioni aderenti predispongono una lista di potenziali beneficiari da trasmettere alle autorità italiane che, dopo i dovuti controlli, rilasciano dei visti umanitari con validità territoriale limitata. Una volta giunti in Italia in sicurezza, i profughi vengono accolti dai sostenitori del progetto umanitario che li ospitano secondo il modello “dell’accoglienza diffusa” e li seguono nell’inserimento nel nuovo tessuto socio culturale, dando loro la possibilità di presentare domanda di asilo come rifugiati. I corridoi umanitari sono interamente finanziati dalle associazioni che li hanno proposte.

Per iniziare a predisporre l’accoglienza per Yousra e Amina che arriveranno a trinità tra dicembre e gennaio appena espletate le formalità burocratiche, è stata organizzata la prima serata solidale, una cena che si terrò sabato 5 ottobre alle ore 20 al Castello di Trinità. A chi parteciperà alla cena è chiesto un contributo di 15 Euro (tris di antipasti, pasta al forno, pollo con contorno di patate, panna cotta) e di 10 Euro per i bambini. È obbligatoria l’iscrizione e il versamento della quota entro martedì 1 ottobre rivolgendosi a Milleidee Michela di Trinitò, Merceria Ravera di Trinità; Deborah di Trinità; Colibrì Altromercato in via Garibaldi 8 a Fossano.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Marita al numero 333/6388825.

In provincia di Cuneo esistono già situazioni come quella che si vuole creare a Trinità. In località Rosbella, ad esempio, due anni fa sono giunti Randa e Holi e hanno completato un percorso di inserimento e autonomia grazie all’aiuto di Sentieri di Pace e ora vivono e lavorano a Cuneo. A Cervasca il gruppo Kenegodo ha accolto Ana e Amed che sono ora all’inizio del loro percorso, speranzosi nel futuro, anche la diocesi di Fossano ha accolto una famiglia con queste modalità e la sta accompagnando con i volontari in un cammino di inserimento e indipendenza.

Per sostenere il percorso e la famiglia fintanto che sarà necessario, dal momento che non esistono sostegni statali ai corridoi umanitari, nei prossimi mesi saranno intraprese diverse iniziative di raccolta fondi e di sensibilizzazione della comunità per trovarsi pronti a desiderare di crescere nello scambio culturale.