Cantano sulle note di "Bella Ciao" al Friday for future di Cuneo, la rete insorge: strumentalizzati dagli insegnanti! Ma è "solo" l'inno internazionale per l'ambiente

Questo video, pubblicato ieri 27 settembre sulla pagina Facebook di Targatocn, è stato probabilmente tra i più commentati di sempre. E sapete perché? Perché ci sono dei bambini, quelli della primaria Luigi Einaudi di Cuneo, che cantano, accompagnati dalla chitarra, una canzone.

Non importa il testo. Importa che le note siano quelle di "Bella Ciao". Tanto è bastato per scatenare un'orda di commenti e proteste.

Le accuse? Quelle di strumentalizzare i bambini, di fare politica in classe. Ma dove sono i presidi? Vergogna! Piuttosto che mandare mio figlio in una scuola pubblica mi prostituisco, così posso mandarlo in una scuola privata. Qualcuno commenta: al posto di cantare una canzone inutile sotto le note di un'altra canzone altrettanto inutile... non potevate portarli a vedere e distinguere i bidoni della differenziata, o a fare informazione alle persone a spasso?". Ancora: Mi chiedo, se i genitori di questi bambini, siano tutti d'accordo con le idee politiche che alcuni insegnanti inculcano ai loro figli".

Va detto che c'è anche chi difende i bambini e soprattutto l'istituzione scuola. "W la scuola pubblica che esercita dignitosamente il suo ruolo, w gli insegnanti che insegnano ai nostri figli che un mondo migliore è possibile e w i nostri figli che si stanno dimostrando molto più accorti del mondo adulto!", scrive una signora.

Il punto, però è un altro. Sconosciuto praticamente a tutti. Non c'è, infatti, alcuna strumentalizzazione politica. Le maestre non si sono inventate nulla che non esistesse già. Altro che subdole manovratrici di coscienze. La canzone che hanno cantato i bambini è l'inno internazionale per l'ambiente.

Questa canzone, sulle note di "Bella ciao", si intitola "Do it now" (Fallo ora). E' stata cantata e registrata la prima volta nel 2012, durante la prima manifestazione per il clima, in Belgio. Parteciparono 380mila persone, fu la prima manifestazione di massa per chiedere attenzione e politiche nuove per contrastare i cambiamenti climatici.

Da allora è diventato l'inno per l'ambiente, in tutta Europa e non solo.

Bella Ciao è una canzone popolare associata al movimento partigiano italiano. E' diventata il simbolo di ribellione contro il nazi-fascismo. Una canzone di Resistenza, scelta - a livello internazionale, non dalle maestre di Cuneo - per l'inno per l'ambiente perché i cambiamenti climatici sono ciò contro cui i giovani stanno cercando di lottare e resistere.

Tutto qui.