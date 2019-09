Il Comune di Corneliano abbatte la quasi totalità delle barriere architettoniche

L'Amministrazione comunale di Corneliano, grazie ad un contributo statale di 50 mila euro, abbatte quasi la totalità delle barriere architettoniche nel paese. L'intervento è suddiviso in due progetti: 24 mila euro per la realizzazione di scivoli di accesso ai loculi nel cimitero comunale; 26 mila euro per allargamento di marciapiedi in via Cavagnolo, piazza Cottolengo, viale Marconi, via Torino, via Giardino. Mentre in piazzetta della Trinità, verrà realizzato un marciapiede di circa 15 metri per favorire l'accesso al Centro culturale Cascina del Parroco, dove si trovano, il salone polifunzionale, la biblioteca, la mostra permanente sui cestai.

I lavori al cimitero sono già stati affidati, avranno inizio a breve e saranno ultimati entro fine ottobre. Nel concentrico, l’affidamento avverrà la settimana prossima e le opere saranno realizzate entro l’autunno.

"Sono contenta - afferma il sindaco di Corneliano, Alessandra Balbo - di poter iniziare il mandato amministrativo con questo lavoro. Penso sia bello avere un paese quasi senza barriere architettoniche perché su questa tematica l'amministrazione comunale è molto sensibile. Con 50 mila euro non completeremo tutto Corneliano, ma possiamo risolvere gran parte del problema".